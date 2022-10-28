https://ria.ru/20221028/gelendzhik-1827674173.html

В Геленджике пройдет международная парусная регата

В Геленджике пройдет международная парусная регата - РИА Новости, 28.10.2022

В Геленджике пройдет международная парусная регата

Геленджик с 28 октября по 4 ноября станет местом проведения самой массовой парусной регаты в России, сообщила администрация Краснодарского края. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:26

2022-10-28T21:26

2022-10-28T21:26

краснодарский край

олимпийские игры

юрий дегтярев

геленджик

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Геленджик с 28 октября по 4 ноября станет местом проведения самой массовой парусной регаты в России, сообщила администрация Краснодарского края.Уточняется, что статус международной парусной регаты традиционному для курорта соревнованию впервые присвоили в 2022 году. Парусный спорт является базовым для края."Участниками мероприятия станут около 800 спортсменов из 28 регионов России, в том числе 120 – из Краснодарского края, а также представители Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении. Как пояснили краевые власти, яхтсменов в Геленджике привлекает безопасная акватория, с трех сторон закрытая горами и береговой линией.Геленджикскую регату начали проводить в конце 80-х годов. Ее родоначальник – местный житель, мастер спорта, спортивный судья всероссийской категории Юрий Дегтярев. На церемонии открытия он поприветствует спортсменов и войдет в судейский состав.В начале своей истории регата имела муниципальный статус, затем – всероссийский, а с 2022 года – международный.Соревнования пройдут в 13 дисциплинах парусного спорта, три из которых являются олимпийскими. В них участвуют спортсмены от 9 до 23 лет. В пятницу состоялась регистрация участников. Официальная церемония открытия пройдёт 29 октября. Мероприятие продлится до 4 ноября.

https://ria.ru/20221027/poyas-1827376592.html

геленджик

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олимпийские игры, юрий дегтярев, геленджик, россия, краснодарский край