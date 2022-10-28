https://ria.ru/20221028/festival-1827507067.html

En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске

En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске - РИА Новости, 28.10.2022

En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске

впервые соберет в Иркутске 18-20 ноября ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:39

2022-10-28T15:39

2022-10-28T15:39

новый курс

иркутск

en+ group

культура

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Фестиваль культуры "Энергия" впервые соберет в Иркутске 18-20 ноября ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде, сообщает компания En+ Group, организовавшая фестиваль в рамках празднования своего 20-летия.Действие фестиваля развернется на восьми площадках на территории "Сибэкспоцентра" и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Программа построена вокруг восьми тематических секций: Книги, Лекторий, Мультимедиа, АРТ, Кинозал, Театр, Детская секция и Lounge.Литературную секцию представит pop-up магазин книжного клуба "Достоевский". Пройдут открытые лекции и дискуссии с ведущими представителями разных сфер искусства и культуры, среди которых – писатели Евгений Водолазкин и Денис Драгунский, поэт Дмитрий Воденников и другие.В течение фестиваля в зоне "Мультимедиа" будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна "Игра с вечностью", объединившая десятки произведений скульптуры, ювелирного искусства и видеоарта. В свою очередь, пространство "АРТ" представит творчество молодых сибирских и московских художников.Одной из центральных площадок "Энергии" станет "Кинозал", где пройдут кинопоказы и встречи с актерами и режиссерами. В программе - новинки кинопроката: "Сердце Пармы", "Непослушник", "Мой папа - вождь", документальные фильмы.Впервые в Иркутск с гастролями приедет московский Театр на Бронной, который покажет спектакль "Таня" в постановке художественного руководителя Константина Богомолова по одноименной пьесе Алексея Арбузова.Отдельную программу организаторы подготовили для маленьких поклонников культуры. В детской секции их ждут мастер-классы, активности и детские игры."Сегодня мы особенно остро нуждаемся в общении, обмене позитивной энергией, добрых эмоциях и ярких событиях, которые нам дарят книги, фильмы, театр и просто интересные люди. Именно эта идея лежит в основе нашего фестиваля "Энергия", который мы задумали и реализовали в год нашего юбилея. Уверена, что каждый из посетителей откроет на фестивале что-то свое и получит большое удовольствие от общения и погружения в удивительный мир культуры и ярких эмоций", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора En+ Веры Курочкиной.Как отметили в пресс-службе компании, содействие развитию культуры и искусства в регионах является благодаря основателю En+ Олегу Дерипаске одним из приоритетных направлений ее социальной политики. Компания много лет сотрудничает с театральной премией "Золотая Маска", организует гастроли столичных театров, поддерживает Baikal Dance Festival, фестиваль "Джаз на Байкале", другие культурные события и учреждения по всей стране.

https://ria.ru/20220920/irkutsk-1818058425.html

https://ria.ru/20220829/festival-1812325352.html

иркутск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутск, en+ group, культура