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En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске - РИА Новости, 28.10.2022
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En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске
En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске - РИА Новости, 28.10.2022
En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске
впервые соберет в Иркутске 18-20 ноября ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:39
2022-10-28T15:39
новый курс
иркутск
en+ group
культура
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Фестиваль культуры "Энергия" впервые соберет в Иркутске 18-20 ноября ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде, сообщает компания En+ Group, организовавшая фестиваль в рамках празднования своего 20-летия.Действие фестиваля развернется на восьми площадках на территории "Сибэкспоцентра" и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Программа построена вокруг восьми тематических секций: Книги, Лекторий, Мультимедиа, АРТ, Кинозал, Театр, Детская секция и Lounge.Литературную секцию представит pop-up магазин книжного клуба "Достоевский". Пройдут открытые лекции и дискуссии с ведущими представителями разных сфер искусства и культуры, среди которых – писатели Евгений Водолазкин и Денис Драгунский, поэт Дмитрий Воденников и другие.В течение фестиваля в зоне "Мультимедиа" будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна "Игра с вечностью", объединившая десятки произведений скульптуры, ювелирного искусства и видеоарта. В свою очередь, пространство "АРТ" представит творчество молодых сибирских и московских художников.Одной из центральных площадок "Энергии" станет "Кинозал", где пройдут кинопоказы и встречи с актерами и режиссерами. В программе - новинки кинопроката: "Сердце Пармы", "Непослушник", "Мой папа - вождь", документальные фильмы.Впервые в Иркутск с гастролями приедет московский Театр на Бронной, который покажет спектакль "Таня" в постановке художественного руководителя Константина Богомолова по одноименной пьесе Алексея Арбузова.Отдельную программу организаторы подготовили для маленьких поклонников культуры. В детской секции их ждут мастер-классы, активности и детские игры."Сегодня мы особенно остро нуждаемся в общении, обмене позитивной энергией, добрых эмоциях и ярких событиях, которые нам дарят книги, фильмы, театр и просто интересные люди. Именно эта идея лежит в основе нашего фестиваля "Энергия", который мы задумали и реализовали в год нашего юбилея. Уверена, что каждый из посетителей откроет на фестивале что-то свое и получит большое удовольствие от общения и погружения в удивительный мир культуры и ярких эмоций", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора En+ Веры Курочкиной.Как отметили в пресс-службе компании, содействие развитию культуры и искусства в регионах является благодаря основателю En+ Олегу Дерипаске одним из приоритетных направлений ее социальной политики. Компания много лет сотрудничает с театральной премией "Золотая Маска", организует гастроли столичных театров, поддерживает Baikal Dance Festival, фестиваль "Джаз на Байкале", другие культурные события и учреждения по всей стране.
https://ria.ru/20220920/irkutsk-1818058425.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
иркутск, en+ group, культура
Новый курс, Иркутск, En+ Group, Культура
15:39 28.10.2022
 

En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИркутская гидроэлектростанция
Иркутская гидроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Иркутская гидроэлектростанция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Фестиваль культуры "Энергия" впервые соберет в Иркутске 18-20 ноября ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде, сообщает компания En+ Group, организовавшая фестиваль в рамках празднования своего 20-летия.
Действие фестиваля развернется на восьми площадках на территории "Сибэкспоцентра" и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Программа построена вокруг восьми тематических секций: Книги, Лекторий, Мультимедиа, АРТ, Кинозал, Театр, Детская секция и Lounge.
© Предоставлено En+ GroupEn+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске
En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале Энергия в Иркутске
© Предоставлено En+ Group
En+ Group соберет деятелей культуры на фестивале "Энергия" в Иркутске
Литературную секцию представит pop-up магазин книжного клуба "Достоевский". Пройдут открытые лекции и дискуссии с ведущими представителями разных сфер искусства и культуры, среди которых – писатели Евгений Водолазкин и Денис Драгунский, поэт Дмитрий Воденников и другие.
В течение фестиваля в зоне "Мультимедиа" будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна "Игра с вечностью", объединившая десятки произведений скульптуры, ювелирного искусства и видеоарта. В свою очередь, пространство "АРТ" представит творчество молодых сибирских и московских художников.
Одной из центральных площадок "Энергии" станет "Кинозал", где пройдут кинопоказы и встречи с актерами и режиссерами. В программе - новинки кинопроката: "Сердце Пармы", "Непослушник", "Мой папа - вождь", документальные фильмы.
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20 сентября, 14:58Новый курс
Иркутск: En+ Group с заботой о прошлом и мыслями о будущем
Впервые в Иркутск с гастролями приедет московский Театр на Бронной, который покажет спектакль "Таня" в постановке художественного руководителя Константина Богомолова по одноименной пьесе Алексея Арбузова.
Отдельную программу организаторы подготовили для маленьких поклонников культуры. В детской секции их ждут мастер-классы, активности и детские игры.
"Сегодня мы особенно остро нуждаемся в общении, обмене позитивной энергией, добрых эмоциях и ярких событиях, которые нам дарят книги, фильмы, театр и просто интересные люди. Именно эта идея лежит в основе нашего фестиваля "Энергия", который мы задумали и реализовали в год нашего юбилея. Уверена, что каждый из посетителей откроет на фестивале что-то свое и получит большое удовольствие от общения и погружения в удивительный мир культуры и ярких эмоций", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора En+ Веры Курочкиной.
Как отметили в пресс-службе компании, содействие развитию культуры и искусства в регионах является благодаря основателю En+ Олегу Дерипаске одним из приоритетных направлений ее социальной политики. Компания много лет сотрудничает с театральной премией "Золотая Маска", организует гастроли столичных театров, поддерживает Baikal Dance Festival, фестиваль "Джаз на Байкале", другие культурные события и учреждения по всей стране.
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