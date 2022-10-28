https://ria.ru/20221028/elektromobil-1827655540.html

"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году

"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году - РИА Новости, 28.10.2022

"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году

Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, сообщил гендиректор... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:34

2022-10-28T19:34

2022-10-28T19:34

экономика

москва

renault logan

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.Производство автомобилей на "Москвиче" начнется в конце 2022 года. Согласно плану, в этом году будет выпущено 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических. В следующем - 50 тысяч автомобилей, из которых не менее 10 тысяч с электродвигателем, уточнил Пронин.Он также напомнил, что на первом этапе будет налажено крупноузловое производство автомобилей при поддержке восточного партнера. В перспективе уровень локализации моделей будет увеличиваться."На первом этапе это будет крупноузловая сборка с нашим восточным партерном, 2023 и 2024 год - тоже крупноузловая, но уже с элементами локализации тех или иных компонентов… Мы постараемся, конечно, как можно больше локализовать и устанавливать компоненты отечественного производства, в том числе сделанные на московских предприятиях", - пояснил Пронин.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". В планах компании наладить производство четырех кроссоверов (в том числе одного электрического) и седана.

https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, москва, renault logan