https://ria.ru/20221028/elektromobil-1827655540.html
"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году
"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году - РИА Новости, 28.10.2022
"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году
Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, сообщил гендиректор... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:34
2022-10-28T19:34
2022-10-28T19:34
экономика
москва
renault logan
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.Производство автомобилей на "Москвиче" начнется в конце 2022 года. Согласно плану, в этом году будет выпущено 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических. В следующем - 50 тысяч автомобилей, из которых не менее 10 тысяч с электродвигателем, уточнил Пронин.Он также напомнил, что на первом этапе будет налажено крупноузловое производство автомобилей при поддержке восточного партнера. В перспективе уровень локализации моделей будет увеличиваться."На первом этапе это будет крупноузловая сборка с нашим восточным партерном, 2023 и 2024 год - тоже крупноузловая, но уже с элементами локализации тех или иных компонентов… Мы постараемся, конечно, как можно больше локализовать и устанавливать компоненты отечественного производства, в том числе сделанные на московских предприятиях", - пояснил Пронин.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". В планах компании наладить производство четырех кроссоверов (в том числе одного электрического) и седана.
https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, renault logan
Экономика, Москва, Renault Logan
"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году
Автозавод "Москвич" планирует завершить создание собственного электромобиля к 2025 году
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, сообщил
гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.
"В будущем и параллельно сейчас мы ведем работу по созданию своей собственной платформы, собственного автомобиля. Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля и за горизонтом 2024 года, в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но только электрический. Как уже было сказано, Москва
- это центр электродвижения, поэтому в наших целях только электромобиль", - рассказал он в интервью телеканалу "Москва 24".
Производство автомобилей на "Москвиче" начнется в конце 2022 года. Согласно плану, в этом году будет выпущено 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических. В следующем - 50 тысяч автомобилей, из которых не менее 10 тысяч с электродвигателем, уточнил Пронин.
Он также напомнил, что на первом этапе будет налажено крупноузловое производство автомобилей при поддержке восточного партнера. В перспективе уровень локализации моделей будет увеличиваться.
"На первом этапе это будет крупноузловая сборка с нашим восточным партерном, 2023 и 2024 год - тоже крупноузловая, но уже с элементами локализации тех или иных компонентов… Мы постараемся, конечно, как можно больше локализовать и устанавливать компоненты отечественного производства, в том числе сделанные на московских предприятиях", - пояснил Пронин.
В мае французский автоконцерн Renault
передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". В планах компании наладить производство четырех кроссоверов (в том числе одного электрического) и седана.