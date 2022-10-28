https://ria.ru/20221028/donbass-1827433478.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:11

2022-10-28T11:11

2022-10-28T11:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

макеевка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.23 мск по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 10.26 украинские войска вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.33 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html

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донецк

горловка

макеевка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс