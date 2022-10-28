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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donbass-1827433478.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:11
2022-10-28T11:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.23 мск по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.&nbsp;Кроме того, в 10.26 украинские войска вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.33 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html
https://ria.ru/20221028/donbass-1827408318.html
донецк
горловка
макеевка
донбасс
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происшествия, донецк, горловка, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:11 28.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 09:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.23 мск по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра. 
Кроме того, в 10.26 украинские войска вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.33 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 08:51Специальная военная операция на Украине
В ДНР не менее 13 мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаМакеевкаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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