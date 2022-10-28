https://ria.ru/20221028/dnr-1827660168.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:48

2022-10-28T19:48

2022-10-28T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

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стирол

нато

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.46 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.49 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827597624.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

макеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, горловка, макеевка, сцкк, стирол, нато