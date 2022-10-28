ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 25 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 17.46 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.49 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.