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В Астраханской области открылся дилерский центр Минского тракторного завода - РИА Новости, 28.10.2022
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В Астраханской области открылся дилерский центр Минского тракторного завода
В Астраханской области открылся дилерский центр Минского тракторного завода - РИА Новости, 28.10.2022
В Астраханской области открылся дилерский центр Минского тракторного завода
Дилерский центр Минского тракторного завода с офисом продаж, площадкой для ремонта техники и складом запчастей открыли в Астраханской области, сообщил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:07
2022-10-28T11:07
экономика
астраханская область
игорь бабушкин
белоруссия
наримановский район
роман головченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Дилерский центр Минского тракторного завода с офисом продаж, площадкой для ремонта техники и складом запчастей открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Открыли дилерский центр Минского тракторного завода в нашем регионе. В Астраханском подразделении "Торгового дома МТЗ-Ставрополь" есть офис продаж и площадка для ремонта и обслуживания техники, а также крупнейший в регионе склад запасных частей", - написал он в Telegram.Губернатор отметил, что астраханские фермеры поставляют в Белоруссию разнообразную сельхозпродукцию, в том числе овощи, бахчевые, картофель, рис. Выращивают они ее с использованием белорусской техники, которая, в первую очередь, производится на Минском тракторном заводе и пользуется у аграриев большим спросом.Центр находится в Наримановском районе. На торговых площадках представлены трактора и прицепное оборудование. Астраханское подразделение также будет оказывать услуги гарантийного и технического обслуживания. В планах - продажа более 100 тракторов в год. Помимо астраханских сельхозпроизводителей, торгово-сервисный центр также рассчитан на потребителей из Дагестана, Калмыкии и Казахстана.Белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко также ознакомилась с возможностями астраханских портов. Так, в настоящее время перегрузочный комплекс грузовой компании "Армада" способен обеспечить грузооборот до 3,6 миллиона тонн в год. Под погрузку одновременно может приниматься два судна вместимостью до пяти тысяч тонн каждое. На причалах Астраханского морского порта могут одновременно погружаться три сухогрузных судна типа "река-море" грузоподъемностью до 7 тысяч тонн. Годовая пропускная способность порта - почти 10 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827202593.html
астраханская область
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экономика, астраханская область, игорь бабушкин, белоруссия, наримановский район, роман головченко
Экономика, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Белоруссия, Наримановский район, Роман Головченко
11:07 28.10.2022
 
В Астраханской области открылся дилерский центр Минского тракторного завода

Бабушкин: дилерский центр Минского тракторного завода открыли в Астраханской области

© Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/TelegramОткрытие центра Минского тракторного завода в Астраханской области
Открытие центра Минского тракторного завода в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/Telegram
Открытие центра Минского тракторного завода в Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Дилерский центр Минского тракторного завода с офисом продаж, площадкой для ремонта техники и складом запчастей открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Открыли дилерский центр Минского тракторного завода в нашем регионе. В Астраханском подразделении "Торгового дома МТЗ-Ставрополь" есть офис продаж и площадка для ремонта и обслуживания техники, а также крупнейший в регионе склад запасных частей", - написал он в Telegram.
© Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/TelegramОткрытие центра Минского тракторного завода в Астраханской области
Открытие центра Минского тракторного завода в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/Telegram
Открытие центра Минского тракторного завода в Астраханской области
Губернатор отметил, что астраханские фермеры поставляют в Белоруссию разнообразную сельхозпродукцию, в том числе овощи, бахчевые, картофель, рис. Выращивают они ее с использованием белорусской техники, которая, в первую очередь, производится на Минском тракторном заводе и пользуется у аграриев большим спросом.
Центр находится в Наримановском районе. На торговых площадках представлены трактора и прицепное оборудование. Астраханское подразделение также будет оказывать услуги гарантийного и технического обслуживания. В планах - продажа более 100 тракторов в год. Помимо астраханских сельхозпроизводителей, торгово-сервисный центр также рассчитан на потребителей из Дагестана, Калмыкии и Казахстана.
Белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко также ознакомилась с возможностями астраханских портов. Так, в настоящее время перегрузочный комплекс грузовой компании "Армада" способен обеспечить грузооборот до 3,6 миллиона тонн в год. Под погрузку одновременно может приниматься два судна вместимостью до пяти тысяч тонн каждое. На причалах Астраханского морского порта могут одновременно погружаться три сухогрузных судна типа "река-море" грузоподъемностью до 7 тысяч тонн. Годовая пропускная способность порта - почти 10 миллионов тонн.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:44
Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза
 
ЭкономикаАстраханская областьИгорь БабушкинБелоруссияНаримановский районРоман Головченко
 
 
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