https://ria.ru/20221028/agroklassy-1827432012.html

Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области

Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области - РИА Новости, 28.10.2022

Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области

Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:08

2022-10-28T11:08

2022-10-28T11:08

тульская область

киреевский район

экономика

образование - общество

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ТУЛА, 28 окт - РИА Новости. Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе", – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина.По его словам, совместный проект научного центра изучения проблем сельских территорий и регионального министерства сельского хозяйства и образования стартовал в Тульской области год назад.Первый специализированный аграрный класс открылся в 2021 году Дедиловском центре образования Киреевского района. В четверг аграрные классы открылись еще в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах."Тульская область выбрана площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другие", - сказал представитель правительства.Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.

https://ria.ru/20221007/zdorove-1822316260.html

киреевский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киреевский район, экономика, образование - общество