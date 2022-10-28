https://ria.ru/20221028/agroklassy-1827432012.html
Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области
Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области - РИА Новости, 28.10.2022
Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области
Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:08
2022-10-28T11:08
2022-10-28T11:08
тульская область
киреевский район
экономика
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827429019_0:65:640:425_1920x0_80_0_0_af926ef68ae7eef646c45ab0eed6608a.jpg
ТУЛА, 28 окт - РИА Новости. Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе", – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина.По его словам, совместный проект научного центра изучения проблем сельских территорий и регионального министерства сельского хозяйства и образования стартовал в Тульской области год назад.Первый специализированный аграрный класс открылся в 2021 году Дедиловском центре образования Киреевского района. В четверг аграрные классы открылись еще в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах."Тульская область выбрана площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другие", - сказал представитель правительства.Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.
https://ria.ru/20221007/zdorove-1822316260.html
киреевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827429019_39:0:606:425_1920x0_80_0_0_294a10f6ac05fc05cabfe66a378daae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киреевский район, экономика, образование - общество
Тульская область, Киреевский район, Экономика, Образование - Общество
ТУЛА, 28 окт - РИА Новости. Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе", – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина.
По его словам, совместный проект научного центра изучения проблем сельских территорий и регионального министерства сельского хозяйства и образования стартовал в Тульской области год назад.
Первый специализированный аграрный класс открылся в 2021 году Дедиловском центре образования Киреевского района
. В четверг аграрные классы открылись еще в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах.
"Тульская область выбрана площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другие", - сказал представитель правительства.
Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.