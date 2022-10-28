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Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области - РИА Новости, 28.10.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221028/agroklassy-1827432012.html
Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области
Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области - РИА Новости, 28.10.2022
Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области
Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:08
2022-10-28T11:08
тульская область
киреевский район
экономика
образование - общество
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ТУЛА, 28 окт - РИА Новости. Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе", – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина.По его словам, совместный проект научного центра изучения проблем сельских территорий и регионального министерства сельского хозяйства и образования стартовал в Тульской области год назад.Первый специализированный аграрный класс открылся в 2021 году Дедиловском центре образования Киреевского района. В четверг аграрные классы открылись еще в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах."Тульская область выбрана площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другие", - сказал представитель правительства.Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.
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киреевский район, экономика, образование - общество
Тульская область, Киреевский район, Экономика, Образование - Общество
11:08 28.10.2022
 

Аграрные классы открылись в трех районах Тульской области

© Фото : правительство Тульской областиУченики аграрных классов в Тульской области
Ученики аграрных классов в Тульской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : правительство Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 28 окт - РИА Новости. Три района Тульской области присоединись к пилотном проекту по открытию профильных аграрных классов, который реализуется в регионе с 2021 года, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе", – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина.
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:32Тульская область
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
По его словам, совместный проект научного центра изучения проблем сельских территорий и регионального министерства сельского хозяйства и образования стартовал в Тульской области год назад.
Первый специализированный аграрный класс открылся в 2021 году Дедиловском центре образования Киреевского района. В четверг аграрные классы открылись еще в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах.
"Тульская область выбрана площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другие", - сказал представитель правительства.
Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.
 
Тульская областьКиреевский районЭкономикаОбразование - Общество
 
 
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