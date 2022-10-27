https://ria.ru/20221027/zapad-1827279027.html

Путин обозначил прямую угрозу для монополии Запада

Путин обозначил прямую угрозу для монополии Запада - РИА Новости, 27.10.2022

Путин обозначил прямую угрозу для монополии Запада

Прямой угрозой для монополии Запада назвал президент РФ Владимир Путин создание альтернативных общественных моделей - более правильных, которые обязательно... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:40

2022-10-27T17:40

2022-10-27T17:54

в мире

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Прямой угрозой для монополии Запада назвал президент РФ Владимир Путин создание альтернативных общественных моделей - более правильных, которые обязательно будет развиваться."Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада - в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Такие модели, по словам Путина, обязательно будут развиваться. "Это неизбежно", - заключил он.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика