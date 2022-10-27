17:40 27.10.2022 (обновлено: 17:54 27.10.2022)
Путин обозначил прямую угрозу для монополии Запада
Путин назвал альтернативную общественную модель прямой угрозой для монополии Запада
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Прямой угрозой для монополии Запада назвал президент РФ Владимир Путин создание альтернативных общественных моделей - более правильных, которые обязательно будет развиваться.
"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада - в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Такие модели, по словам Путина, обязательно будут развиваться. "Это неизбежно", - заключил он.
Вчера, 17:51Путин назвал главную цель политики Запада