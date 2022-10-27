https://ria.ru/20221027/vtb-1827114840.html

ВТБ признан самым инновационным банком в России

ВТБ признан самым инновационным банком в России - РИА Новости, 27.10.2022

ВТБ признан самым инновационным банком в России

ВТБ по итогам первого полугодия текущего года стал лидером рейтинга по уровню инновационности банков, подготовленного фондом "Сколково", банк набрал... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:57

2022-10-27T10:57

2022-10-27T10:57

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВТБ по итогам первого полугодия текущего года стал лидером рейтинга по уровню инновационности банков, подготовленного фондом "Сколково", банк набрал максимальное количество баллов по большинству критериев, сообщает пресс-служба ВТБ."ВТБ стал лидером благодаря активному использованию инструментов по работе с инновациями, сотрудничеству со стартапами, созданию инновационной оргструктуры, а также участию в проекте "Цифровой рубль", говорится в пресс-релизе.Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами Фонда "Сколково" с 2019 года. ВТБ уже не первый раз становится его лидером. В этом году исследование проводилось по 18 критериям, сгруппированным в шесть тематических блоков — "Инновационная оргструктура", "Инвестиции в инновации", "Сотрудничество со стартапами", "Мероприятия, направленные на работу с инновациями", "Цифровые сервисы" и "Взаимодействие с государством".Рейтинг составлялся на основе данных, полученных из открытых источников. При составлении рейтинга учитывалось наличие структуры Fast Track для ускоренного запуска пилотных проектов, инновационной лаборатории для проведения научных исследований, а также продуктовой фабрики, необходимой для усовершенствования разработки новых клиентских продуктов и сервисов. Также имело значение количество венчурных сделок и мероприятий по поиску технологических партнеров, проведенных банком за исследуемый период, участие в пилотировании цифрового рубля и сотрудничество с порталом Госуслуг."Несмотря на постоянно меняющуюся ситуацию в мире, мы ведем непрерывную работу по реализации собственных технологических проектов и инициатив, чтобы обеспечить высокий уровень доступности наших клиентских сервисов. В основе технологических изменений ВТБ лежат программно-проектное управление, новая модель ИТ-производства, а также единая ИТ-архитектура, на построении которой был сделан основной упор. Open source-решения, микросервисный подход, использование российского софта и технологических решений стали неотъемлемой частью этой трансформации. Внедрять собственные разработки, а также приобретать интересные российские решения на технологическом рынке мы начали еще несколько лет назад, как только осознали риски усиления санкций. В будущем мы сохраним этот вектор движения в сторону технологического суверенитета", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, экономика, втб