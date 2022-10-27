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Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин
Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:15
2022-10-27T18:15
технологии
владимир путин
россия
политика
в мире
валдай
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных отраслей в других государствах, заявил президент РФ Владимир Путин.Запад ради своих интересов лишает другие страны их научно-технологического потенциала, это закабаление, отметил Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия", - подчеркнул Путин."Например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры - мы отрасль создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности", - добавил российский лидер.
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технологии, владимир путин, россия, политика, в мире, валдай
Технологии, Владимир Путин, Россия, Политика, В мире, Валдай
18:15 27.10.2022
 
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин

Путин: Россия дает другим странам возможность прорыва в научно-технологическом развитии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных отраслей в других государствах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Запад ради своих интересов лишает другие страны их научно-технологического потенциала, это закабаление, отметил Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия", - подчеркнул Путин.
"Например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры - мы отрасль создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 18:13
Путин оценил опыт технологического взаимодействия России и Запада
 
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