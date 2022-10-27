https://ria.ru/20221027/tekhnologii-1827297894.html

Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин

Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин

Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:15

2022-10-27T18:15

2022-10-27T18:15

технологии

владимир путин

россия

политика

в мире

валдай

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных отраслей в других государствах, заявил президент РФ Владимир Путин.Запад ради своих интересов лишает другие страны их научно-технологического потенциала, это закабаление, отметил Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия", - подчеркнул Путин."Например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры - мы отрасль создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20221027/tekhnologii-1827296871.html

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валдай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, владимир путин, россия, политика, в мире, валдай