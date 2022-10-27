https://ria.ru/20221027/tekhnologii-1827297894.html
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин
Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:15
2022-10-27T18:15
2022-10-27T18:15
технологии
владимир путин
россия
политика
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных отраслей в других государствах, заявил президент РФ Владимир Путин.Запад ради своих интересов лишает другие страны их научно-технологического потенциала, это закабаление, отметил Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия", - подчеркнул Путин."Например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры - мы отрасль создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20221027/tekhnologii-1827296871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, политика, в мире, валдай
Технологии, Владимир Путин, Россия, Политика, В мире, Валдай
Россия дает странам возможность для технологического прорыва, заявил Путин
Путин: Россия дает другим странам возможность прорыва в научно-технологическом развитии
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия дает другим странам возможность совершить реальный прорыв в их научно-технологическом развитии, пример тому - создание при помощи Москвы целых атомных отраслей в других государствах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Запад ради своих интересов лишает другие страны их научно-технологического потенциала, это закабаление, отметил Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия", - подчеркнул Путин.
"Например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры - мы отрасль создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности", - добавил российский лидер.