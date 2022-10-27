https://ria.ru/20221027/sraschivanie-1827347418.html

На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин

На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин

На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, последователями бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:59

2022-10-27T19:59

2022-10-27T20:24

в мире

украина

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, последователями бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали мирных людей на оккупированных территориях, и это одна из фундаментальных проблем, заявил президент России Владимир Путин."Одна из серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам, к нацистам, нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях", - сказал Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами. Фактически одно и то же", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220916/rvio-1817141491.html

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в мире, украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"