https://ria.ru/20221027/sraschivanie-1827347418.html
На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин
На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин
На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, последователями бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:59
2022-10-27T19:59
2022-10-27T20:24
в мире
украина
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, последователями бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали мирных людей на оккупированных территориях, и это одна из фундаментальных проблем, заявил президент России Владимир Путин."Одна из серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам, к нацистам, нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях", - сказал Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами. Фактически одно и то же", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220916/rvio-1817141491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Украина, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:59 27.10.2022 (обновлено: 20:24 27.10.2022)
На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, заявил Путин
Путин: на Украине происходит сращивание националистов с последователями бандеровцев
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, последователями бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали мирных людей на оккупированных территориях, и это одна из фундаментальных проблем, заявил президент России Владимир Путин.
"Одна из серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам, к нацистам, нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях", - сказал Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами. Фактически одно и то же", - подчеркнул Путин.