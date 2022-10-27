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Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин
Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин
Упрощение и стирание различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и меркантильный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:26
2022-10-27T17:38
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Упрощение и стирание различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и меркантильный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Во время выступления Путин обратил внимание, что сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы, но фундаментальные вызовы только нарастают, одно из опаснейших последствий нарушения баланса - это сокращение биоразнообразия в природе."Но разве менее важно другое разнообразие - культурное, социальное, политическое, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес", - сказал Путин.Президент пояснил, что навязывая свои ценности, оппоненты пытаются расширить рынки сбыта своей продукции.
https://ria.ru/20221027/putin-1827266674.html
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
17:26 27.10.2022 (обновлено: 17:38 27.10.2022)
 
Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин

Путин: упрощение и стирание различий стали сущностью современного Запада

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Упрощение и стирание различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и меркантильный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Во время выступления Путин обратил внимание, что сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы, но фундаментальные вызовы только нарастают, одно из опаснейших последствий нарушения баланса - это сокращение биоразнообразия в природе.
"Но разве менее важно другое разнообразие - культурное, социальное, политическое, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес", - сказал Путин.
Президент пояснил, что навязывая свои ценности, оппоненты пытаются расширить рынки сбыта своей продукции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:23
В последнее время Запад предпринял шаги на обострение, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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