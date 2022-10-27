https://ria.ru/20221027/putin-1827267938.html

Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин

Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Упрощение и стирание различий стали сущностью Запада, заявил Путин

Упрощение и стирание различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и меркантильный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:26

2022-10-27T17:26

2022-10-27T17:38

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Упрощение и стирание различий стало сущностью современного Запада, в этом есть и меркантильный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Во время выступления Путин обратил внимание, что сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы, но фундаментальные вызовы только нарастают, одно из опаснейших последствий нарушения баланса - это сокращение биоразнообразия в природе."Но разве менее важно другое разнообразие - культурное, социальное, политическое, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес", - сказал Путин.Президент пояснил, что навязывая свои ценности, оппоненты пытаются расширить рынки сбыта своей продукции.

https://ria.ru/20221027/putin-1827266674.html

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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире