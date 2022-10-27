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В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат - РИА Новости, 27.10.2022
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В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат
В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат - РИА Новости, 27.10.2022
В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат
Межотраслевая манифестация с требованием повышения зарплат проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:45
2022-10-27T15:45
в мире
париж
франция
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости, Анастасия Иванова. Межотраслевая манифестация с требованием повышения зарплат проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции.Шествие в Париже началось в четверг с площади у вокзала Монпарнас. В манифестации участвуют представители разных отраслей, в том числе энергетики, торговли и промышленности, а также сторонники движения "желтые жилеты". Колонну сдерживают полицейские, акция проходит мирно."Мы требуем повышения зарплат, потому что сегодня люди просто не могут прожить на минимальную заработную плату… Президент Макрон говорит о том, что он готов к переговорам по пенсионной реформе, но все дело в том, что мы не хотим выходить на пенсию в 65 лет, как предлагает он! Есть профессии, при которых к этому возрасту человек уже сильно устаёт и изнашивается. Мы требуем выхода на пенсию в 62 года", - заявил в беседе с РИА Новости участник движения от профсоюза CGT.Он призвал соотечественников во Франции чаще выходить на улицы с протестами, сделать их систематическими."Мы продолжим наше протестное движение 10 ноября", - добавил собеседник агентства.По всей Франции 18 октября прошли манифестации на фоне межотраслевой забастовки по призыву ведущих профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) с требованием повышения зарплат. В них участвовали работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции.В демонстрации в Париже приняли также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокаций со стороны радикалов. Они били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.
https://ria.ru/20221021/profsoyuz-1825682079.html
https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html
https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html
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Тысячи французов вышли на улицы Парижа митинговать за повышение заработной платы
Тысячи французов вышли на улицы Парижа митинговать за повышение заработной платы
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в мире, париж, франция, министерство внутренних дел франции
В мире, Париж, Франция, Министерство внутренних дел Франции
15:45 27.10.2022
 
В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат

Межотраслевая манифестация с требованием повышения зарплат проходит в Париже

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости, Анастасия Иванова. Межотраслевая манифестация с требованием повышения зарплат проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции.
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Шествие в Париже началось в четверг с площади у вокзала Монпарнас. В манифестации участвуют представители разных отраслей, в том числе энергетики, торговли и промышленности, а также сторонники движения "желтые жилеты". Колонну сдерживают полицейские, акция проходит мирно.
"Мы требуем повышения зарплат, потому что сегодня люди просто не могут прожить на минимальную заработную плату… Президент Макрон говорит о том, что он готов к переговорам по пенсионной реформе, но все дело в том, что мы не хотим выходить на пенсию в 65 лет, как предлагает он! Есть профессии, при которых к этому возрасту человек уже сильно устаёт и изнашивается. Мы требуем выхода на пенсию в 62 года", - заявил в беседе с РИА Новости участник движения от профсоюза CGT.
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Он призвал соотечественников во Франции чаще выходить на улицы с протестами, сделать их систематическими.
"Мы продолжим наше протестное движение 10 ноября", - добавил собеседник агентства.
По всей Франции 18 октября прошли манифестации на фоне межотраслевой забастовки по призыву ведущих профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) с требованием повышения зарплат. В них участвовали работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции.
В демонстрации в Париже приняли также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокаций со стороны радикалов. Они били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.
По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.
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