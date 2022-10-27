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В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827116509.html
В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 928 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:05
2022-10-27T11:09
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 928 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 928, госпитализированы 106 человек, выздоровели 675 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1039 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 228 037 случаев коронавируса, выздоровели 3 037 154 человека, умерли 46 574 человека.
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москва, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Здоровье - Общество
11:05 27.10.2022 (обновлено: 11:09 27.10.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 928 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 928 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 928, госпитализированы 106 человек, выздоровели 675 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1039 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 228 037 случаев коронавируса, выздоровели 3 037 154 человека, умерли 46 574 человека.
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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