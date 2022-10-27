https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827116509.html

В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 928 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:05

2022-10-27T11:05

2022-10-27T11:09

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 928 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 928, госпитализированы 106 человек, выздоровели 675 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1039 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 228 037 случаев коронавируса, выздоровели 3 037 154 человека, умерли 46 574 человека.

https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html

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москва, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество