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"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
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"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин
"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин
"Роснефть" в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур точно в срок, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, компании BP, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:05
2022-10-27T13:07
экономика
игорь сечин
баку
роснефть
bp plc.
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. "Роснефть" в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур точно в срок, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, компании BP, сообщил глава российской компании Игорь Сечин."Продолжается успешная реализация совместных с ВР проектов. В сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от нашего партнёра, мы точно в запланированный срок запустили газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 миллиардов кубометров в год", - сказал Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.Харампурское месторождение (Харампур) "Роснефть" разрабатывает совместно с компанией BP, с долями 51% и 49% соответственно. При выходе на проектную мощность добыча там должна составить порядка 11 миллиардов кубометров газа в год с потенциалом дальнейшего роста до 25 миллиардов кубометров.В феврале "Роснефть" сообщала, что ждет роста добычи газа в 2022 году на 10 миллиардов кубометров за счет повышения производства на проекте "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, запущенном в феврале 2021 года, и начала работы Харампура.
https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827099986.html
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экономика, игорь сечин, баку, роснефть, bp plc.
Экономика, Игорь Сечин, Баку, Роснефть, BP Plc.
11:05 27.10.2022 (обновлено: 13:07 27.10.2022)
 
"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин

Сечин: "Роснефть" запустила Харампур в срок, несмотря на отсутствие финансирования от ВР

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. "Роснефть" в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур точно в срок, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, компании BP, сообщил глава российской компании Игорь Сечин.
"Продолжается успешная реализация совместных с ВР проектов. В сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от нашего партнёра, мы точно в запланированный срок запустили газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 миллиардов кубометров в год", - сказал Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
10:04
Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации, заявил Сечин
Харампурское месторождение (Харампур) "Роснефть" разрабатывает совместно с компанией BP, с долями 51% и 49% соответственно. При выходе на проектную мощность добыча там должна составить порядка 11 миллиардов кубометров газа в год с потенциалом дальнейшего роста до 25 миллиардов кубометров.
В феврале "Роснефть" сообщала, что ждет роста добычи газа в 2022 году на 10 миллиардов кубометров за счет повышения производства на проекте "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, запущенном в феврале 2021 года, и начала работы Харампура.
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ЭкономикаИгорь СечинБакуРоснефтьBP Plc.
 
 
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