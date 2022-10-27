https://ria.ru/20221027/kharampur-1827116388.html

"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин

"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022

"Роснефть" запустила газовый проект Харампур в срок, заявил Сечин

"Роснефть" в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур точно в срок, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, компании BP, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:05

2022-10-27T11:05

2022-10-27T13:07

экономика

игорь сечин

баку

роснефть

bp plc.

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. "Роснефть" в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур точно в срок, несмотря на отсутствие финансирования от партнёра, компании BP, сообщил глава российской компании Игорь Сечин."Продолжается успешная реализация совместных с ВР проектов. В сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от нашего партнёра, мы точно в запланированный срок запустили газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 миллиардов кубометров в год", - сказал Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.Харампурское месторождение (Харампур) "Роснефть" разрабатывает совместно с компанией BP, с долями 51% и 49% соответственно. При выходе на проектную мощность добыча там должна составить порядка 11 миллиардов кубометров газа в год с потенциалом дальнейшего роста до 25 миллиардов кубометров.В феврале "Роснефть" сообщала, что ждет роста добычи газа в 2022 году на 10 миллиардов кубометров за счет повышения производства на проекте "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, запущенном в феврале 2021 года, и начала работы Харампура.

https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827099986.html

https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html

баку

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экономика, игорь сечин, баку, роснефть, bp plc.