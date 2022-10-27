https://ria.ru/20221027/bezhentsy-1827256051.html
Власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев
Власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев - РИА Новости, 27.10.2022
Власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев
Власти Брюсселя намерены выселить украинских беженцев из центров временного размещения, пишет The Brussels Times. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:00
2022-10-27T17:00
2022-10-27T17:49
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Брюсселя намерены выселить украинских беженцев из центров временного размещения, пишет The Brussels Times."Примерно треть беженцев (35 процентов) проживает в них более месяца, четверть — более четырех месяцев", — сообщил изданию представитель федерального агентства по предоставлению убежища Бельгии "Fedasil" Хоаким Деман.Он также добавил, что центры размещения практически заполнены. По этой причине, равно как и из-за планов агентства принимать беженцев из других стран, украинцам предложили освободить места и найти собственное жилье.По информации миграционного центра Бельгии, с начала конфликта убежище предоставили более 60 тысячам жителей Украины.Всего в Европу с 24 февраля по 30 августа прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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бельгия, украина, брюссель, владимир путин, в мире
Бельгия, Украина, Брюссель, Владимир Путин, В мире
17:00 27.10.2022 (обновлено: 17:49 27.10.2022)
Власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев
Власти Брюсселя намерены выселить украинских беженцев из центров временного размещения