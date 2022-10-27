https://ria.ru/20221027/bayden-1827314580.html

"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома

"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 27.10.2022

"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома

Пользователи Twitter обвинили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в уклонении от ответа на вопрос телеведущего CNN о целях визита лидера США Джо Байдена... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:44

2022-10-27T18:44

2022-10-27T20:03

в мире

цены на нефть

джо байден

карин жан-пьер

саудовская аравия

сша

twitter

опек

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в уклонении от ответа на вопрос телеведущего CNN о целях визита лидера США Джо Байдена в Саудовскую Аравию."Визит Байдена <…> не был связан с вопросами нефти", — сказала пресс-секретарь.Ведущий задал следующий вопрос: "Была ли договоренность с саудитами, от которой те впоследствии отказались?" На это Жан-Пьер снова ответила, что визит президента не имел отношения к вопросу о поставках нефти.В комментариях к публикации пользователи раскритиковали политика за ложь и уклонение от прямого ответа."Она умелая лгунья. Уж не родственница она Байдену?" — задалась вопросом Morgana Le Faye."Что означает: визит определенно был связан со сделками по нефти", — предположил recession_incoming."Можем мы уже принять тот факт, что, когда говорит, она врет?" — написал Shawn Downs."Я бы с удовольствием посмотрел на видео или запись их разговора о том, как Байден просит об увеличении добычи нефти", — заявил DaxxJammer."Черт! Как она может столько врать и выходить сухой из воды?" — задался вопросом Kenny Wainwright.В среду The New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь. И именно из-за этого Байден в июле посетил королевство и провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, несмотря на предвыборные обещания избегать Эр-Рияд. По информации издания, в Белом доме очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение.В администрации Байдена затем назвали публикацию "частично сфальсифицированной".В начале октября страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20221016/rassledovanie-1824370372.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/ssha-1826383822.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827105934.html

саудовская аравия

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в мире, цены на нефть, джо байден, карин жан-пьер, саудовская аравия, сша, twitter, опек