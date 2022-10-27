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"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 27.10.2022
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"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома
"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 27.10.2022
"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома
Пользователи Twitter обвинили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в уклонении от ответа на вопрос телеведущего CNN о целях визита лидера США Джо Байдена... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:44
2022-10-27T20:03
в мире
цены на нефть
джо байден
карин жан-пьер
саудовская аравия
сша
twitter
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в уклонении от ответа на вопрос телеведущего CNN о целях визита лидера США Джо Байдена в Саудовскую Аравию."Визит Байдена &lt;…&gt; не был связан с вопросами нефти", — сказала пресс-секретарь.Ведущий задал следующий вопрос: "Была ли договоренность с саудитами, от которой те впоследствии отказались?" На это Жан-Пьер снова ответила, что визит президента не имел отношения к вопросу о поставках нефти.В комментариях к публикации пользователи раскритиковали политика за ложь и уклонение от прямого ответа."Она умелая лгунья. Уж не родственница она Байдену?" — задалась вопросом Morgana Le Faye."Что означает: визит определенно был связан со сделками по нефти", — предположил recession_incoming."Можем мы уже принять тот факт, что, когда говорит, она врет?" — написал Shawn Downs."Я бы с удовольствием посмотрел на видео или запись их разговора о том, как Байден просит об увеличении добычи нефти", — заявил DaxxJammer."Черт! Как она может столько врать и выходить сухой из воды?" — задался вопросом Kenny Wainwright.В среду The New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь. И именно из-за этого Байден в июле посетил королевство и провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, несмотря на предвыборные обещания избегать Эр-Рияд. По информации издания, в Белом доме очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение.В администрации Байдена затем назвали публикацию "частично сфальсифицированной".В начале октября страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
https://radiosputnik.ria.ru/20221016/rassledovanie-1824370372.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, карин жан-пьер, саудовская аравия, сша, twitter, опек
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Саудовская Аравия, США, Twitter, ОПЕК
18:44 27.10.2022 (обновлено: 20:03 27.10.2022)
 
"Как она может столько врать?": в Сети осудили пресс-секретаря Белого дома

В Сети обвинили пресс-секретаря Белого дома в сокрытии цели визита Байдена в Эр-Рияд

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в уклонении от ответа на вопрос телеведущего CNN о целях визита лидера США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
"Визит Байдена <…> не был связан с вопросами нефти", — сказала пресс-секретарь.
Ведущий задал следующий вопрос: "Была ли договоренность с саудитами, от которой те впоследствии отказались?" На это Жан-Пьер снова ответила, что визит президента не имел отношения к вопросу о поставках нефти.
В комментариях к публикации пользователи раскритиковали политика за ложь и уклонение от прямого ответа.
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"Она умелая лгунья. Уж не родственница она Байдену?" — задалась вопросом Morgana Le Faye.
"Что означает: визит определенно был связан со сделками по нефти", — предположил recession_incoming.
"Можем мы уже принять тот факт, что, когда говорит, она врет?" — написал Shawn Downs.
"Я бы с удовольствием посмотрел на видео или запись их разговора о том, как Байден просит об увеличении добычи нефти", — заявил DaxxJammer.
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В среду The New York Times сообщила, что Белый дом думал, будто договорился с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти с сентября по декабрь. И именно из-за этого Байден в июле посетил королевство и провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, несмотря на предвыборные обещания избегать Эр-Рияд. По информации издания, в Белом доме очень удивились, когда ОПЕК+ приняла прямо противоположное решение.
В администрации Байдена затем назвали публикацию "частично сфальсифицированной".
В начале октября страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденКарин Жан-ПьерСаудовская АравияСШАTwitterОПЕК
 
 
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