https://ria.ru/20221027/agrarnyyturizm-1827199950.html
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей - РИА Новости, 27.10.2022
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей
Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:45
2022-10-27T15:45
2022-10-27T15:45
туризм
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
фермеры
новости - туризм
туризм
виноделы
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР."Грант могут получить только агропроизводители, которые хотят развивать туризм на территории производства, — уточняют в ассоциации. — Предполагается, что господдержка должна помочь увеличить продажи товаров за счет привлечения посетителей".Потратить средства можно будет на организацию мест размещения и объектов питания, благоустройство, технику и транспорт.Предприятиям, которые заинтересованы в развитии туризма на своей территории, Минсельхоз рекомендует начать готовить документы на получение грантов уже сейчас.Первый конкурсный отбор прошел в 2022 году. Уточняется, что чаще всего заявки поступают от владельцев сыроварен, рыбных хозяйств, виноделов, фермеров.
https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ассоциация туроператоров россии (атор), фермеры, новости - туризм, туризм, виноделы
Туризм, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), фермеры, Новости - Туризм, Туризм, виноделы
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей
Минсельхоз выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в России
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает
АТОР.
"Грант могут получить только агропроизводители, которые хотят развивать туризм на территории производства, — уточняют в ассоциации. — Предполагается, что господдержка должна помочь увеличить продажи товаров за счет привлечения посетителей".
Потратить средства можно будет на организацию мест размещения и объектов питания, благоустройство, технику и транспорт.
Предприятиям, которые заинтересованы в развитии туризма на своей территории, Минсельхоз рекомендует начать готовить документы на получение грантов уже сейчас.
Первый конкурсный отбор прошел в 2022 году. Уточняется, что чаще всего заявки поступают от владельцев сыроварен, рыбных хозяйств, виноделов, фермеров.