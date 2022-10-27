https://ria.ru/20221027/agrarnyyturizm-1827199950.html

На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей

На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей - РИА Новости, 27.10.2022

На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей

Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:45

2022-10-27T15:45

2022-10-27T15:45

туризм

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

фермеры

новости - туризм

туризм

виноделы

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР."Грант могут получить только агропроизводители, которые хотят развивать туризм на территории производства, — уточняют в ассоциации. — Предполагается, что господдержка должна помочь увеличить продажи товаров за счет привлечения посетителей".Потратить средства можно будет на организацию мест размещения и объектов питания, благоустройство, технику и транспорт.Предприятиям, которые заинтересованы в развитии туризма на своей территории, Минсельхоз рекомендует начать готовить документы на получение грантов уже сейчас.Первый конкурсный отбор прошел в 2022 году. Уточняется, что чаще всего заявки поступают от владельцев сыроварен, рыбных хозяйств, виноделов, фермеров.

https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ассоциация туроператоров россии (атор), фермеры, новости - туризм, туризм, виноделы