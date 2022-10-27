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На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/agrarnyyturizm-1827199950.html
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей - РИА Новости, 27.10.2022
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей
Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:45
2022-10-27T15:45
туризм
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
фермеры
новости - туризм
туризм
виноделы
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР."Грант могут получить только агропроизводители, которые хотят развивать туризм на территории производства, — уточняют в ассоциации. — Предполагается, что господдержка должна помочь увеличить продажи товаров за счет привлечения посетителей".Потратить средства можно будет на организацию мест размещения и объектов питания, благоустройство, технику и транспорт.Предприятиям, которые заинтересованы в развитии туризма на своей территории, Минсельхоз рекомендует начать готовить документы на получение грантов уже сейчас.Первый конкурсный отбор прошел в 2022 году. Уточняется, что чаще всего заявки поступают от владельцев сыроварен, рыбных хозяйств, виноделов, фермеров.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ассоциация туроператоров россии (атор), фермеры, новости - туризм, туризм, виноделы
Туризм, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), фермеры, Новости - Туризм, Туризм, виноделы
15:45 27.10.2022
 
На развитие аграрного туризма выделят 700 миллионов рублей

Минсельхоз выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДегустационный зал фермерского хозяйства "Горная сыроварня" в селе Лучистое в Крыму
Дегустационный зал фермерского хозяйства Горная сыроварня в селе Лучистое в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ выделит 700 миллионов рублей на развитие аграрного туризма в 2024 году, сообщает АТОР.
"Грант могут получить только агропроизводители, которые хотят развивать туризм на территории производства, — уточняют в ассоциации. — Предполагается, что господдержка должна помочь увеличить продажи товаров за счет привлечения посетителей".
Потратить средства можно будет на организацию мест размещения и объектов питания, благоустройство, технику и транспорт.
Предприятиям, которые заинтересованы в развитии туризма на своей территории, Минсельхоз рекомендует начать готовить документы на получение грантов уже сейчас.
Первый конкурсный отбор прошел в 2022 году. Уточняется, что чаще всего заявки поступают от владельцев сыроварен, рыбных хозяйств, виноделов, фермеров.
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ТуризмМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)фермерыНовости - ТуризмТуризмвиноделы
 
 
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