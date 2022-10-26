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В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 26.10.2022
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Тульская область
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В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 26.10.2022
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО
В Тульской области в среду стартовал прием заявлений на дополнительные региональные меры поддержки семей участников специальной военной операции, в их числе –... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:15
2022-10-26T19:15
тульская область
социальные выплаты
алексей дюмин
общество
частичная мобилизация в россии
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ТУЛА, 26 окт – РИА Новости. В Тульской области в среду стартовал прием заявлений на дополнительные региональные меры поддержки семей участников специальной военной операции, в их числе – единовременные денежные выплаты, льготный проезд в транспорте, устройство детей в детсады и субсидии на участие в программе социальной догазификации, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова."С сегодняшнего дня можно подать заявление на меры социальной поддержки через портал "Госуслуги71", Управление социальной защиты населения Тульской области, МФЦ. На базе офисов "Мой семейный центр" и МФЦ семьи смогут воспользоваться компьютерами, специалисты помогут правильно оформить заявление", – сказала она.По поручению губернатора Алексея Дюмина участникам СВО и членам их семей предоставляются единовременная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 10 тысяч рублей, такая же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам, но не старше 23 лет. Кроме того, представляется право на льготный проездной билет в общественном транспорте; компенсация взносов на капитальный ремонт в размере 50 процентов; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры и спорта; первоочередное право на устройство детей в детские сады; полное освобождение от платы за посещение ребенком детского сада. Также семьи участников СВО смогут получить субсидию на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей.По словам Гремяковой, участники СВО, добровольцы, мобилизованные жители региона и члены их семей могут воспользоваться скидками на товары и услуги организаций-партнеров социальной карты "Zабота". К проекту уже присоединилось 358 организаций – магазины продуктов и промтоваров, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки. В дальнейшем количество партнеров акции будет увеличиваться. Также обладатели карты смогут бесплатно посещать государственные спортивные учреждения."Мобилизованным продолжают предоставлять региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей. В настоящий момент военные комиссариаты формируют реестры военнослужащих, направляемых на выплату единовременного денежного довольствия. После передачи итогового списка в соцзащиту денежные средства будут переведены в течение пяти рабочих дней. Выплаты получит каждый мобилизованный, доброволец и контрактник", – сказала зампред правительства региона.
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социальные выплаты, алексей дюмин, общество, частичная мобилизация в россии
Тульская область, социальные выплаты, Алексей Дюмин, Общество, Частичная мобилизация в России
19:15 26.10.2022
 

В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 26 окт – РИА Новости. В Тульской области в среду стартовал прием заявлений на дополнительные региональные меры поддержки семей участников специальной военной операции, в их числе – единовременные денежные выплаты, льготный проезд в транспорте, устройство детей в детсады и субсидии на участие в программе социальной догазификации, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
"С сегодняшнего дня можно подать заявление на меры социальной поддержки через портал "Госуслуги71", Управление социальной защиты населения Тульской области, МФЦ. На базе офисов "Мой семейный центр" и МФЦ семьи смогут воспользоваться компьютерами, специалисты помогут правильно оформить заявление", – сказала она.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 19:04Тульская область
Губернатор Тульской области передал десантникам технику и снаряжение
По поручению губернатора Алексея Дюмина участникам СВО и членам их семей предоставляются единовременная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 10 тысяч рублей, такая же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам, но не старше 23 лет. Кроме того, представляется право на льготный проездной билет в общественном транспорте; компенсация взносов на капитальный ремонт в размере 50 процентов; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры и спорта; первоочередное право на устройство детей в детские сады; полное освобождение от платы за посещение ребенком детского сада. Также семьи участников СВО смогут получить субсидию на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей.
По словам Гремяковой, участники СВО, добровольцы, мобилизованные жители региона и члены их семей могут воспользоваться скидками на товары и услуги организаций-партнеров социальной карты "Zабота". К проекту уже присоединилось 358 организаций – магазины продуктов и промтоваров, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки. В дальнейшем количество партнеров акции будет увеличиваться. Также обладатели карты смогут бесплатно посещать государственные спортивные учреждения.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Социальная карта "Zабота"
Социальная карта Zабота - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Социальная карта "Zабота"
"Мобилизованным продолжают предоставлять региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей. В настоящий момент военные комиссариаты формируют реестры военнослужащих, направляемых на выплату единовременного денежного довольствия. После передачи итогового списка в соцзащиту денежные средства будут переведены в течение пяти рабочих дней. Выплаты получит каждый мобилизованный, доброволец и контрактник", – сказала зампред правительства региона.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Участники СВО
Участники СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Участники СВО
 
Тульская областьсоциальные выплатыАлексей ДюминОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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