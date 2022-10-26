https://ria.ru/20221026/ukraina-1827006980.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:52

2022-10-26T17:52

2022-10-26T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской горадминистрации.Ранее в среду тревога уже звучала по всей территории Украины, в том числе в столице.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826947208.html

киев

украина

харьков

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, харьков