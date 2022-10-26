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Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826900183.html
Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки
Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки - РИА Новости, 26.10.2022
Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки
Украинские силовые структуры пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, заявил врио главы региона Евгений... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:28
2022-10-26T13:28
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовые структуры пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, заявил врио главы региона Евгений Балицкий."У нас часто бывает, что люди просто ведутся, читают на сайте: "Мы тебе дадим 10 тысяч гривен, ты там пойди, что-нибудь сделай, возьми, перенеси". В основном украинские террористы задействуют несовершеннолетнюю молодежь, понимая, что к ним мы не можем применить методов воздействия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Их руками и глазами производится слежка, их методами с помощью телефонов, коммуникаций. Это молодежь 12-15 лет - самая задействуемая фашистами сейчас молодежь, которую они соблазняют деньгами", - добавил чиновник.
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евгений балицкий, запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 26.10.2022
 
Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки

Балицкий: Украина пытается предлагать подросткам в Запорожье деньги для слежки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовые структуры пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
"У нас часто бывает, что люди просто ведутся, читают на сайте: "Мы тебе дадим 10 тысяч гривен, ты там пойди, что-нибудь сделай, возьми, перенеси". В основном украинские террористы задействуют несовершеннолетнюю молодежь, понимая, что к ним мы не можем применить методов воздействия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Их руками и глазами производится слежка, их методами с помощью телефонов, коммуникаций. Это молодежь 12-15 лет - самая задействуемая фашистами сейчас молодежь, которую они соблазняют деньгами", - добавил чиновник.
Побережье Черного моря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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