https://ria.ru/20221026/ukraina-1826900183.html

Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки

Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки - РИА Новости, 26.10.2022

Балицкий рассказал о попытках Киева вербовать подростков для слежки

Украинские силовые структуры пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, заявил врио главы региона Евгений... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:28

2022-10-26T13:28

2022-10-26T13:28

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовые структуры пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, заявил врио главы региона Евгений Балицкий."У нас часто бывает, что люди просто ведутся, читают на сайте: "Мы тебе дадим 10 тысяч гривен, ты там пойди, что-нибудь сделай, возьми, перенеси". В основном украинские террористы задействуют несовершеннолетнюю молодежь, понимая, что к ним мы не можем применить методов воздействия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Их руками и глазами производится слежка, их методами с помощью телефонов, коммуникаций. Это молодежь 12-15 лет - самая задействуемая фашистами сейчас молодежь, которую они соблазняют деньгами", - добавил чиновник.

https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html

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Кирилл Волков

евгений балицкий, запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр