https://ria.ru/20221026/ukraina-1826854945.html

На Украине ограничат электроснабжение, заявили в "Укрэнерго"

На Украине ограничат электроснабжение, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 26.10.2022

На Украине ограничат электроснабжение, заявили в "Укрэнерго"

Компания "Укрэнерго" заявила о введении в среду ограничений электроснабжения всех категорий потребителей по стране. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:34

2022-10-26T11:34

2022-10-26T11:34

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" заявила о введении в среду ограничений электроснабжения всех категорий потребителей по стране."Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных систем (облэнерго) объем, на который необходимо уменьшить потребление всем категориям потребителей электроэнергии в северном, центральном, юго-западном, западном, днепровском и южном регионах Украины", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети, избежания повторных аварий и обеспечения стабильного балансирования энергосистемы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221020/elektrichestvo-1825381393.html

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