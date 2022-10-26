https://ria.ru/20221026/trevoga-1827050479.html

Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе

Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе - РИА Новости, 26.10.2022

Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе

Воздушная тревога снова звучит в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:35

2022-10-26T21:35

2022-10-26T21:37

киев

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в Киеве, сообщили в городской администрации.Ранее в среду тревога уже несколько раз звучала по всей территории Украины, в том числе в столице. Украинские СМИ сообщали, что масштабные тревоги по всей стране звучали с перерывом всего в 15 минут.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

харьков

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, в мире, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф