21:35 26.10.2022 (обновлено: 21:37 26.10.2022)
Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе
Администрация Киева: в городе снова объявлена воздушная тревога
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в Киеве, сообщили в городской администрации.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ранее в среду тревога уже несколько раз звучала по всей территории Украины, в том числе в столице. Украинские СМИ сообщали, что масштабные тревоги по всей стране звучали с перерывом всего в 15 минут.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.