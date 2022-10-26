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Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/trevoga-1827050479.html
Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе
Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе - РИА Новости, 26.10.2022
Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе
Воздушная тревога снова звучит в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:35
2022-10-26T21:37
киев
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в Киеве, сообщили в городской администрации.Ранее в среду тревога уже несколько раз звучала по всей территории Украины, в том числе в столице. Украинские СМИ сообщали, что масштабные тревоги по всей стране звучали с перерывом всего в 15 минут.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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киев, в мире, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
21:35 26.10.2022 (обновлено: 21:37 26.10.2022)
 
Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе

Администрация Киева: в городе снова объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в Киеве, сообщили в городской администрации.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ранее в среду тревога уже несколько раз звучала по всей территории Украины, в том числе в столице. Украинские СМИ сообщали, что масштабные тревоги по всей стране звучали с перерывом всего в 15 минут.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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