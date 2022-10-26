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РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара - РИА Новости, 26.10.2022
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РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара
РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара - РИА Новости, 26.10.2022
РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара
Силы стратегического сдерживания на учениях отработали ответ на ядерную атаку против России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:29
2022-10-26T16:56
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силы стратегического сдерживания на учениях отработали ответ на ядерную атаку против России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Маневры прошли под руководством президента Владимира Путина."Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — доложил руководитель Минобороны главе государства.Как уточнили в Генштабе, в учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.Военнослужащие произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.Предыдущие учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина состоялись 19 февраля. Тогда проверялась готовность органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. Проводились пуски ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельба оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" с подлодки "Карелия" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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Полет ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа на тренировке российских стратегических сил
Полет ракетоносца Ту-95МС на тренировке стратегических сил
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Владимир Путин
14:29 26.10.2022 (обновлено: 16:56 26.10.2022)
 
РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара

Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силы стратегического сдерживания на учениях отработали ответ на ядерную атаку против России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Маневры прошли под руководством президента Владимира Путина.
"Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — доложил руководитель Минобороны главе государства.
Как уточнили в Генштабе, в учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
Военнослужащие произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — заявили в Кремле.
Предыдущие учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина состоялись 19 февраля. Тогда проверялась готовность органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. Проводились пуски ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельба оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" с подлодки "Карелия" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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БезопасностьРакетные войска стратегического назначенияВладимир Путин
 
 
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