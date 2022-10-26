https://ria.ru/20221026/soyuz-21a-1826797888.html

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21"

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21" - РИА Новости, 26.10.2022

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21"

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T03:26

2022-10-26T03:26

2022-10-26T11:56

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция запуска.Через несколько минут ракета должна вывести корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. "Прогресс" сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется к станции в 5.50 мск 28 октября. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка восьми месяцев."Прогресс МС-21" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов — топливо для станции, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы на МКС, ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, новую одежду, рационы питания и свежие продукты.Кроме того, в грузовике — укладки с оборудованием для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем, костной ткани человека в космосе, загрязнений от двигателей станции и изучению слоистых облаков в атмосфере. Также в грузовом отсеке размещены катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/roskosmos-1825380142.html

https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html

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