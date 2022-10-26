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С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21" - РИА Новости, 26.10.2022
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С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21"
С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21" - РИА Новости, 26.10.2022
С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21"
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:26
2022-10-26T11:56
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
наука
космос
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земля
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция запуска.Через несколько минут ракета должна вывести корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. "Прогресс" сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется к станции в 5.50 мск 28 октября. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка восьми месяцев."Прогресс МС-21" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов — топливо для станции, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы на МКС, ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, новую одежду, рационы питания и свежие продукты.Кроме того, в грузовике — укладки с оборудованием для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем, костной ткани человека в космосе, загрязнений от двигателей станции и изучению слоистых облаков в атмосфере. Также в грузовом отсеке размещены катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/roskosmos-1825380142.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), наука, космос, россия, земля, центр управления полетами
Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), Наука, Космос, Россия, Земля, Центр управления полетами
03:26 26.10.2022 (обновлено: 11:56 26.10.2022)
 
С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А" с грузовиком "Прогресс МС-21"

Ракета "Союз-2.1А" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" стартовала с Байконура

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-21 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" с космодрома Байконур
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция запуска.
Через несколько минут ракета должна вывести корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. "Прогресс" сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется к станции в 5.50 мск 28 октября. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка восьми месяцев.
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"Прогресс МС-21" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов — топливо для станции, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы на МКС, ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, новую одежду, рационы питания и свежие продукты.
Кроме того, в грузовике — укладки с оборудованием для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем, костной ткани человека в космосе, загрязнений от двигателей станции и изучению слоистых облаков в атмосфере. Также в грузовом отсеке размещены катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.
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