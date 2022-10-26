https://ria.ru/20221026/shtrafy-1827022702.html

Сенатор рассказал о штрафах за противоправный контент для соцсетей

Сенатор рассказал о штрафах за противоправный контент для соцсетей - РИА Новости, 26.10.2022

Сенатор рассказал о штрафах за противоправный контент для соцсетей

В качестве административного наказания для соцсетей в РФ, не выполняющих свои обязанности по модерированию контента, в частности фейков, могут быть введены... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:48

2022-10-26T18:48

2022-10-26T18:48

общество

технологии

александр башкин

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В качестве административного наказания для соцсетей в РФ, не выполняющих свои обязанности по модерированию контента, в частности фейков, могут быть введены чувствительные штрафы, не исключает сенатор Александр Башкин.Ранее в среду на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета он заявил, что необходимо ввести ответственность в кодексе об административных правонарушениях для руководства отечественных соцсетей за отсутствие контроля контента. Также он выступил за то, чтобы Роскомнадзору в текущих условиях было предоставлено право самостоятельно блокировать фейки, не дожидаясь обращения прокуратуры."Мерой наказания для соцсетей, не моделирующих противоправный контент, могут быть штрафы, которые не разорят эти юридические лица, владельцев соцсетей, но станут чувствительными для них и побудят выполнять требования законодательства", - заявил Башкин.Что касается права РКН блокировать фейки без решения суда и обращения прокуратуры, то, полагает сенатор, это можно было ввести как временную меру на период специальной операции на Украине. "Возможно, вот только на этот определённый период предусмотреть такое право Роскомнадзора", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, александр башкин, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, санкции в отношении россии