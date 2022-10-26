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Росавиация назвала самые востребованные направления у туристов

Росавиация назвала самые востребованные направления у туристов - РИА Новости, 26.10.2022

Росавиация назвала самые востребованные направления у туристов

Ситуация с достижением целевых показателей по авиаперевозкам – на уровне не менее 100 миллионов пассажиров по итогам года – "рабочая", и для турпоездок в зимний РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:57

2022-10-26T12:57

2022-10-26T12:57

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с достижением целевых показателей по авиаперевозкам – на уровне не менее 100 миллионов пассажиров по итогам года – "рабочая", и для турпоездок в зимний сезон дефицита провозных емкостей не будет, в том числе и по популярным направлениям, сообщает Росавиация."Наиболее востребованными у туристов являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Кемерово, Мурманск и Калининград", – говорится в сообщении.Во вторник замруководителя Росавиации Владимир Потешкин провел совещание с участием представителей 22 ведущих российских авиакомпаний.Он подчеркнул, с целью развития авиатранспортного обеспечения со стороны Росавиации будет оказано необходимое содействие перевозчикам. Также Потешкин заявил, что ситуация с достижением целевых показателей на уровне не менее 100 миллионов пассажиров "рабочая". "Авиакомпаниям рекомендовано дополнительно оценить производственные мощности и консолидировать усилия для реализации общей поставленной задачи", – отмечает ведомство.Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров. Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на Восточном экономическом форуме позднее подтвердил этот план.

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная ассоциация воздушного транспорта, авиакомпании, самолеты, пассажиры