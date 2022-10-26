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Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах - РИА Новости, 26.10.2022
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Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах
Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах - РИА Новости, 26.10.2022
Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах
Управления Роспотребнадзора формируются в 4 новых регионах России, для этого все есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:02
2022-10-26T11:02
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Управления Роспотребнадзора формируются в 4 новых регионах России, для этого все есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы формируем управления на новых территориях, у нас для этого все есть", - сказала Попова на объединенном пленарном заседании XII Съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийского Съезда гигиенистов и санитарных врачей.Она отметила, что на вчерашний день было 85 управлений ведомства, а на сегодня уже 89.В начале пленарного заседания на мероприятии произошла техническая накладка, из-за которой не включился гимн России, но Попова не растерялась и запела сама, а за ней и остальные в зале, передаёт корреспондент РИА Новости.Один из зрителей в зале включил запись гимна на телефоне. После завершения исполнения гимна Попова отметила, что не имеет большого таланта для исполнения. А по каким причинам произошла накладка, позже разберутся, уточнила она.
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:02 26.10.2022
 
Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о формировании управлений службы в новых регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Управления Роспотребнадзора формируются в 4 новых регионах России, для этого все есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы формируем управления на новых территориях, у нас для этого все есть", - сказала Попова на объединенном пленарном заседании XII Съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийского Съезда гигиенистов и санитарных врачей.
Она отметила, что на вчерашний день было 85 управлений ведомства, а на сегодня уже 89.
В начале пленарного заседания на мероприятии произошла техническая накладка, из-за которой не включился гимн России, но Попова не растерялась и запела сама, а за ней и остальные в зале, передаёт корреспондент РИА Новости.
Один из зрителей в зале включил запись гимна на телефоне. После завершения исполнения гимна Попова отметила, что не имеет большого таланта для исполнения. А по каким причинам произошла накладка, позже разберутся, уточнила она.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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