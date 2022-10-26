https://ria.ru/20221026/rospotrebnadzor-1826842520.html

Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах

Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах - РИА Новости, 26.10.2022

Роспотребнадзор заявил о формировании управлений службы в новых регионах

Управления Роспотребнадзора формируются в 4 новых регионах России, для этого все есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:02

2022-10-26T11:02

2022-10-26T11:02

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Управления Роспотребнадзора формируются в 4 новых регионах России, для этого все есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы формируем управления на новых территориях, у нас для этого все есть", - сказала Попова на объединенном пленарном заседании XII Съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийского Съезда гигиенистов и санитарных врачей.Она отметила, что на вчерашний день было 85 управлений ведомства, а на сегодня уже 89.В начале пленарного заседания на мероприятии произошла техническая накладка, из-за которой не включился гимн России, но Попова не растерялась и запела сама, а за ней и остальные в зале, передаёт корреспондент РИА Новости.Один из зрителей в зале включил запись гимна на телефоне. После завершения исполнения гимна Попова отметила, что не имеет большого таланта для исполнения. А по каким причинам произошла накладка, позже разберутся, уточнила она.

https://ria.ru/20221012/zdorove-1823266882.html

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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)