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В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота - РИА Новости, 26.10.2022
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В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота
В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота - РИА Новости, 26.10.2022
В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота
В Амурской области пожарный спас двух женщин, заблудившихся на болоте во время природного пожара, сообщает пресс-служба регионального центра гражданской защиты... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T06:14
2022-10-26T11:41
михайловский район
амурская область
происшествия
россия
хорошие новости
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт — РИА Новости. В Амурской области пожарный спас двух женщин, заблудившихся на болоте во время природного пожара, сообщает пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности."Пожарный Андрей Резчиков &lt;…&gt; спас двух амурчанок, попавших в беду во время крупного пала", — говорится в Telegram-канале спасателей.Спасатели из села Поярково тушили пал сухой травы в районе села Черемисино Михайловского района, когда получили сообщение о том, что две местные жительницы заблудились, оказались в болоте и на них надвигается огонь. Начальник части отправил на поиски одно отделение.Пожарные определили, что женщины могут находиться в заболоченной местности в пойме реки Завитой, подъехали к болоту, но не знали, куда двигаться дальше. Тогда командир отделения Андрей Резчиков заметил свет фонаря примерно в километре оттуда. Оказалось, что женщины стоят по пояс в воде, а к ним быстро приближается пламя высотой три метра. "Я понимаю, что добраться до них ближе я уже не смогу: мои силы на исходе, да и огонь уже в 15 метрах от нас. Тогда я им объяснил, что нужно сделать: найти место, где меньше травы, и погрузиться в воду по шею. При этом еще облиться водой. Когда будет слишком жарко, то можно даже нырнуть в воду, чтобы спастись. И когда через пару минут огонь вплотную подошел к нам, я крикнул: "Ложись!" — а сам тоже нырнул в болото, накрыв голову курткой. Не знаю, сколько времени прошло, но слышал, с каким гулом огонь пронесся надо мной, какой был жар. &lt;…&gt; В тот момент было ощущение, что мы там и останемся, в этом болоте", — рассказал сам Резчиков.После того как огонь прошел дальше, спасатель помог женщинам выбраться из болота. Передвигаться было очень сложно: на воде появился лед, кочки были скользкими, глубина постоянно менялась. Одежда промокла и стала тяжелой, женщины начали замерзать. Ориентироваться в темноте Резчикову помогли коллеги, сигналя фарами пожарного автомобиля.Одна из женщин потеряла сознание из-за переохлаждения, пожарному пришлось тащить ее несколько десятков метров. Затем на помощь пришел водитель пожарного автомобиля, и вдвоем, по пояс в воде, они вынесли женщину на сушу. Когда выбрались из болота, выяснилось, что Резчиков потерял сапог, но от холода даже не почувствовал этого.Пожарному автомобилю тоже пришлось бороться с огнем. Спасатели с помощью воды пробили в трехметровом пламени коридор и максимально близко подъехали к болоту. Там, примерно в 200-300 метрах, они увидели силуэты людей. Дежурный караул поспешил навстречу и помог вынести пострадавших. Женщин передали врачам скорой помощи, Резчиков от госпитализации отказался.Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности направил ходатайство о награждении Резчикова медалью "За спасение погибавших".
https://ria.ru/20221026/sankt-peterburg-1826793996.html
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михайловский район, амурская область, происшествия, россия
Михайловский район, Амурская область, Происшествия, Россия, Хорошие новости
06:14 26.10.2022 (обновлено: 11:41 26.10.2022)
 
В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота

МЧС: пожарный в Приамурье спас двух женщин от пала, укрывшись с ними от огня в болоте

© Фото : Амурские спасатели/TelegramПожарный Андрей Резчиков Амурского центра ГЗ и ПБ спас двух амурчанок, попавших в беду во время крупного пала
Пожарный Андрей Резчиков Амурского центра ГЗ и ПБ спас двух амурчанок, попавших в беду во время крупного пала - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Амурские спасатели/Telegram
Пожарный Андрей Резчиков Амурского центра ГЗ и ПБ спас двух амурчанок, попавших в беду во время крупного пала
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт — РИА Новости. В Амурской области пожарный спас двух женщин, заблудившихся на болоте во время природного пожара, сообщает пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Пожарный Андрей Резчиков <…> спас двух амурчанок, попавших в беду во время крупного пала", — говорится в Telegram-канале спасателей.
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
01:22
В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе
Спасатели из села Поярково тушили пал сухой травы в районе села Черемисино Михайловского района, когда получили сообщение о том, что две местные жительницы заблудились, оказались в болоте и на них надвигается огонь. Начальник части отправил на поиски одно отделение.
Пожарные определили, что женщины могут находиться в заболоченной местности в пойме реки Завитой, подъехали к болоту, но не знали, куда двигаться дальше. Тогда командир отделения Андрей Резчиков заметил свет фонаря примерно в километре оттуда.
Оказалось, что женщины стоят по пояс в воде, а к ним быстро приближается пламя высотой три метра.
"Я понимаю, что добраться до них ближе я уже не смогу: мои силы на исходе, да и огонь уже в 15 метрах от нас. Тогда я им объяснил, что нужно сделать: найти место, где меньше травы, и погрузиться в воду по шею. При этом еще облиться водой. Когда будет слишком жарко, то можно даже нырнуть в воду, чтобы спастись. И когда через пару минут огонь вплотную подошел к нам, я крикнул: "Ложись!" — а сам тоже нырнул в болото, накрыв голову курткой. Не знаю, сколько времени прошло, но слышал, с каким гулом огонь пронесся надо мной, какой был жар. <…> В тот момент было ощущение, что мы там и останемся, в этом болоте", — рассказал сам Резчиков.
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Ногинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:34
Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания
После того как огонь прошел дальше, спасатель помог женщинам выбраться из болота. Передвигаться было очень сложно: на воде появился лед, кочки были скользкими, глубина постоянно менялась. Одежда промокла и стала тяжелой, женщины начали замерзать. Ориентироваться в темноте Резчикову помогли коллеги, сигналя фарами пожарного автомобиля.
Одна из женщин потеряла сознание из-за переохлаждения, пожарному пришлось тащить ее несколько десятков метров. Затем на помощь пришел водитель пожарного автомобиля, и вдвоем, по пояс в воде, они вынесли женщину на сушу. Когда выбрались из болота, выяснилось, что Резчиков потерял сапог, но от холода даже не почувствовал этого.
Пожарному автомобилю тоже пришлось бороться с огнем. Спасатели с помощью воды пробили в трехметровом пламени коридор и максимально близко подъехали к болоту. Там, примерно в 200-300 метрах, они увидели силуэты людей. Дежурный караул поспешил навстречу и помог вынести пострадавших. Женщин передали врачам скорой помощи, Резчиков от госпитализации отказался.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности направил ходатайство о награждении Резчикова медалью "За спасение погибавших".
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