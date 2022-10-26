https://ria.ru/20221026/proisshestviya-1826803256.html

В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота

В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота - РИА Новости, 26.10.2022

В Приамурье пожарный спас двух женщин из горящего болота

В Амурской области пожарный спас двух женщин, заблудившихся на болоте во время природного пожара, сообщает пресс-служба регионального центра гражданской защиты... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T06:14

2022-10-26T06:14

2022-10-26T11:41

михайловский район

амурская область

происшествия

россия

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826817093_0:151:1156:801_1920x0_80_0_0_3efbd338fb15aa44414ed9999cd2ced4.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт — РИА Новости. В Амурской области пожарный спас двух женщин, заблудившихся на болоте во время природного пожара, сообщает пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности."Пожарный Андрей Резчиков <…> спас двух амурчанок, попавших в беду во время крупного пала", — говорится в Telegram-канале спасателей.Спасатели из села Поярково тушили пал сухой травы в районе села Черемисино Михайловского района, когда получили сообщение о том, что две местные жительницы заблудились, оказались в болоте и на них надвигается огонь. Начальник части отправил на поиски одно отделение.Пожарные определили, что женщины могут находиться в заболоченной местности в пойме реки Завитой, подъехали к болоту, но не знали, куда двигаться дальше. Тогда командир отделения Андрей Резчиков заметил свет фонаря примерно в километре оттуда. Оказалось, что женщины стоят по пояс в воде, а к ним быстро приближается пламя высотой три метра. "Я понимаю, что добраться до них ближе я уже не смогу: мои силы на исходе, да и огонь уже в 15 метрах от нас. Тогда я им объяснил, что нужно сделать: найти место, где меньше травы, и погрузиться в воду по шею. При этом еще облиться водой. Когда будет слишком жарко, то можно даже нырнуть в воду, чтобы спастись. И когда через пару минут огонь вплотную подошел к нам, я крикнул: "Ложись!" — а сам тоже нырнул в болото, накрыв голову курткой. Не знаю, сколько времени прошло, но слышал, с каким гулом огонь пронесся надо мной, какой был жар. <…> В тот момент было ощущение, что мы там и останемся, в этом болоте", — рассказал сам Резчиков.После того как огонь прошел дальше, спасатель помог женщинам выбраться из болота. Передвигаться было очень сложно: на воде появился лед, кочки были скользкими, глубина постоянно менялась. Одежда промокла и стала тяжелой, женщины начали замерзать. Ориентироваться в темноте Резчикову помогли коллеги, сигналя фарами пожарного автомобиля.Одна из женщин потеряла сознание из-за переохлаждения, пожарному пришлось тащить ее несколько десятков метров. Затем на помощь пришел водитель пожарного автомобиля, и вдвоем, по пояс в воде, они вынесли женщину на сушу. Когда выбрались из болота, выяснилось, что Резчиков потерял сапог, но от холода даже не почувствовал этого.Пожарному автомобилю тоже пришлось бороться с огнем. Спасатели с помощью воды пробили в трехметровом пламени коридор и максимально близко подъехали к болоту. Там, примерно в 200-300 метрах, они увидели силуэты людей. Дежурный караул поспешил навстречу и помог вынести пострадавших. Женщин передали врачам скорой помощи, Резчиков от госпитализации отказался.Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности направил ходатайство о награждении Резчикова медалью "За спасение погибавших".

https://ria.ru/20221026/sankt-peterburg-1826793996.html

https://ria.ru/20221003/pozharnye-1821182062.html

https://ria.ru/20221025/pozhar-1826744752.html

михайловский район

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михайловский район, амурская область, происшествия, россия