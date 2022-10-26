https://ria.ru/20221026/plakhotnyuk-1827005525.html

США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка

США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка - РИА Новости, 26.10.2022

США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка

США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:47

2022-10-26T17:47

2022-10-26T17:47

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владимир плахотнюк

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молдавия

санкции

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин.Как говорится в распространенном сообщении ведомства, Плахотнюк попал в санкционный список, связанный с "вредоносным влиянием РФ в Молдавии".Минфин США утверждает, что бывший молдавский депутат Плахотнюк "сохранил контроль над правительственным аппаратом страны, чтобы преследовать политических и деловых соперников".Ранее сообщалось, что в рамках обнародованных в среду санкций в список попал и молдавский политик Илан Шор, а также его супруга Сара Шор - российская певица Жасмин.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1827001043.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, владимир плахотнюк, россия, министерство финансов сша, молдавия, санкции