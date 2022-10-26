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США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка - РИА Новости, 26.10.2022
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США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка - РИА Новости, 26.10.2022
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:47
2022-10-26T17:47
в мире
сша
владимир плахотнюк
россия
министерство финансов сша
молдавия
санкции
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин.Как говорится в распространенном сообщении ведомства, Плахотнюк попал в санкционный список, связанный с "вредоносным влиянием РФ в Молдавии".Минфин США утверждает, что бывший молдавский депутат Плахотнюк "сохранил контроль над правительственным аппаратом страны, чтобы преследовать политических и деловых соперников".Ранее сообщалось, что в рамках обнародованных в среду санкций в список попал и молдавский политик Илан Шор, а также его супруга Сара Шор - российская певица Жасмин.
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в мире, сша, владимир плахотнюк, россия, министерство финансов сша, молдавия, санкции
В мире, США, Владимир Плахотнюк, Россия, Министерство финансов США, Молдавия, Санкции
17:47 26.10.2022
 
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка

Минфин США ввел санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин.
Как говорится в распространенном сообщении ведомства, Плахотнюк попал в санкционный список, связанный с "вредоносным влиянием РФ в Молдавии".
Минфин США утверждает, что бывший молдавский депутат Плахотнюк "сохранил контроль над правительственным аппаратом страны, чтобы преследовать политических и деловых соперников".
Ранее сообщалось, что в рамках обнародованных в среду санкций в список попал и молдавский политик Илан Шор, а также его супруга Сара Шор - российская певица Жасмин.
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 17:35
Полиция Молдавии не стала разгонять палаточный городок в центре Кишинева
 
В миреСШАВладимир ПлахотнюкРоссияМинистерство финансов СШАМолдавияСанкции
 
 
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