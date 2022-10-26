https://ria.ru/20221026/plakhotnyuk-1827005525.html
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка - РИА Новости, 26.10.2022
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:47
2022-10-26T17:47
2022-10-26T17:47
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владимир плахотнюк
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санкции
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщает американский Минфин.Как говорится в распространенном сообщении ведомства, Плахотнюк попал в санкционный список, связанный с "вредоносным влиянием РФ в Молдавии".Минфин США утверждает, что бывший молдавский депутат Плахотнюк "сохранил контроль над правительственным аппаратом страны, чтобы преследовать политических и деловых соперников".Ранее сообщалось, что в рамках обнародованных в среду санкций в список попал и молдавский политик Илан Шор, а также его супруга Сара Шор - российская певица Жасмин.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1827001043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир плахотнюк, россия, министерство финансов сша, молдавия, санкции
В мире, США, Владимир Плахотнюк, Россия, Министерство финансов США, Молдавия, Санкции
США ввели санкции против молдавского бизнесмена Плахотнюка
Минфин США ввел санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка