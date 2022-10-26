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В Кишиневе полиция не дала манифестантам поставить палатки у Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.10.2022
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В Кишиневе полиция не дала манифестантам поставить палатки у Генпрокуратуры
В Кишиневе полиция не дала манифестантам поставить палатки у Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.10.2022
В Кишиневе полиция не дала манифестантам поставить палатки у Генпрокуратуры
Манифестанты в центре Кишинева попытались заблокировать палатками вход в Генпрокуратуру Молдавии, однако были оттеснены полицейскими, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:12
2022-10-26T17:02
в мире
кишинев
марина таубер
илан шор
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Манифестанты в центре Кишинева попытались заблокировать палатками вход в Генпрокуратуру Молдавии, однако были оттеснены полицейскими, передает корреспондент РИА Новости.В среду в палаточном городке в Кишиневе проходит очередной митинг, лидер партии "Шор" Илан Шор в ходе видеообращения призвал манифестантов заблокировать вход в Генпрокуратуру в знак протеста против ареста вице-председателя политсилы. Сразу после его слов группа молодых людей попыталась установить палатки на ступенях ведомства, однако их оттеснили полицейские. Между протестующими и полицейскими произошла небольшая стычка. В итоге органы правопорядка не позволили установить палатки у входа в здание.Митинг продолжается, звучат призывы прийти на массовую акцию протеста 30 октября.Ранее в среду Шор обвинил главу минюста Серджиу Литвиненко в давлении на судей, которые рассматривали ходатайство прокуроров о смене меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, которая во вторник была переведена из-под домашнего ареста под судебный контроль.В минувшее воскресенье полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), седьмую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826845041.html
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Разгон акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе
Разгон акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе
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в мире, кишинев, марина таубер, илан шор, молдавия
В мире, Кишинев, Марина Таубер, Илан Шор, Молдавия
14:12 26.10.2022 (обновлено: 17:02 26.10.2022)
 
В Кишиневе полиция не дала манифестантам поставить палатки у Генпрокуратуры

Полиция в Кишиневе не позволила манифестантам установить палатки у входа в Генпрокуратуру

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Манифестанты в центре Кишинева попытались заблокировать палатками вход в Генпрокуратуру Молдавии, однако были оттеснены полицейскими, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в палаточном городке в Кишиневе проходит очередной митинг, лидер партии "Шор" Илан Шор в ходе видеообращения призвал манифестантов заблокировать вход в Генпрокуратуру в знак протеста против ареста вице-председателя политсилы. Сразу после его слов группа молодых людей попыталась установить палатки на ступенях ведомства, однако их оттеснили полицейские. Между протестующими и полицейскими произошла небольшая стычка. В итоге органы правопорядка не позволили установить палатки у входа в здание.
Митинг продолжается, звучат призывы прийти на массовую акцию протеста 30 октября.
Ранее в среду Шор обвинил главу минюста Серджиу Литвиненко в давлении на судей, которые рассматривали ходатайство прокуроров о смене меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, которая во вторник была переведена из-под домашнего ареста под судебный контроль.
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В минувшее воскресенье полиция в Кишиневе сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), седьмую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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