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Лидер молдавской оппозиции Шор обвинил главу Минюста в давлении на судей - РИА Новости, 26.10.2022
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Лидер молдавской оппозиции Шор обвинил главу Минюста в давлении на судей
Лидер молдавской оппозиции Шор обвинил главу Минюста в давлении на судей - РИА Новости, 26.10.2022
Лидер молдавской оппозиции Шор обвинил главу Минюста в давлении на судей
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил главу Минюста Серджиу Литвиненко в давлении на судей, которые рассматривали ходатайство прокуроров... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:46
2022-10-26T13:51
в мире
марина таубер
илан шор
молдавия
кишинев
россия
генеральная прокуратура рф
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КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил главу Минюста Серджиу Литвиненко в давлении на судей, которые рассматривали ходатайство прокуроров о смене меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер.Ранее глава минюста выразил сожаление, что Таубер была переведена из-под домашнего ареста под судебный контроль, написав в соцсетях, что Апелляционная палата должна рассмотреть ходатайство прокуроров. Во вторник Таубер снова была переведена под домашний арест, однако перед началом заседания Апелляционной палаты, где выносилось решение, политик успела обратиться в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Литвиненко."Решение судей о повторном помещении Марины Таубер под домашний арест на 30 дней было принято по прямому указанию министра юстиции Серджиу Литвиненко. Когда минюст дает указания в соцсетях, а судьи немедленно выполняют этот приказ, это говорит о том, что наше государство полностью захвачено этой бригадой, которая наложила свою лапу на всю власть и делает все, что хочет" – заявил Шор в видеообращении, опубликованном в среду в соцсетях.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. На прошлой неделе районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде).Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), седьмую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.
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в мире, марина таубер, илан шор, молдавия, кишинев, россия, генеральная прокуратура рф
В мире, Марина Таубер, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Россия, Генеральная прокуратура РФ
13:46 26.10.2022 (обновлено: 13:51 26.10.2022)
 
Лидер молдавской оппозиции Шор обвинил главу Минюста в давлении на судей

Лидер оппозиции Молдавии Илан Шор обвинил главу Минюста Литвиненко в давлении на судей

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил главу Минюста Серджиу Литвиненко в давлении на судей, которые рассматривали ходатайство прокуроров о смене меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер.
Ранее глава минюста выразил сожаление, что Таубер была переведена из-под домашнего ареста под судебный контроль, написав в соцсетях, что Апелляционная палата должна рассмотреть ходатайство прокуроров. Во вторник Таубер снова была переведена под домашний арест, однако перед началом заседания Апелляционной палаты, где выносилось решение, политик успела обратиться в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Литвиненко.
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"Решение судей о повторном помещении Марины Таубер под домашний арест на 30 дней было принято по прямому указанию министра юстиции Серджиу Литвиненко. Когда минюст дает указания в соцсетях, а судьи немедленно выполняют этот приказ, это говорит о том, что наше государство полностью захвачено этой бригадой, которая наложила свою лапу на всю власть и делает все, что хочет" – заявил Шор в видеообращении, опубликованном в среду в соцсетях.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. На прошлой неделе районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде).
Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
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Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), седьмую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.
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