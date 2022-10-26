Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры
Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:47
2022-10-26T17:47
ольга ковитиди
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Ольга Ковитиди."Скоро будет праздник Хэллоуин - 31 числа (октября). Это мелочь вроде бы, но тем не менее, если мы обратимся на сайты - "как провести Хэллоуин в России", "где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", - сказала парламентарий на заседании комиссии.Она подчеркнула, что это наши школы вывешивают украшения в праздник Хэллоуин, "это у нас, это не у них - во всех кафе"."А ведь наши дети участвуют в этом Хэллоуине каждый день - они смотрят мультики про монстров, они, а также взрослые и подростки смотрят фильмы ужасов, они играют в компьютерные игры с мертвецами", - подчеркнула Ковитиди.Она предложила комиссии отреагировать на это."Давайте продумаем закон. Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-той степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным", - сказала Ковитиди.Она считает, что Хэллоуин является частью чужеродной, массовой современной антидуховной культуры, которая пришла с Запада и "мы оказались готовы к этому, мы это приняли".
https://ria.ru/20221026/suverenitet-1826869746.html
https://ria.ru/20221025/zapad-1826636255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга ковитиди, россия, совет федерации рф
Ольга Ковитиди, Россия, Совет Федерации РФ
17:47 26.10.2022
 
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры

Член Совета Федерации Ковитиди: Хэллоуин является частью современной антидуховной культуры

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Ольга Ковитиди.
"Скоро будет праздник Хэллоуин - 31 числа (октября). Это мелочь вроде бы, но тем не менее, если мы обратимся на сайты - "как провести Хэллоуин в России", "где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", - сказала парламентарий на заседании комиссии.
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
12:21
Для защиты "духовного" суверенитета нужно сделать больше, считает сенатор
Она подчеркнула, что это наши школы вывешивают украшения в праздник Хэллоуин, "это у нас, это не у них - во всех кафе".
"А ведь наши дети участвуют в этом Хэллоуине каждый день - они смотрят мультики про монстров, они, а также взрослые и подростки смотрят фильмы ужасов, они играют в компьютерные игры с мертвецами", - подчеркнула Ковитиди.
Она предложила комиссии отреагировать на это.
"Давайте продумаем закон. Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-той степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным", - сказала Ковитиди.
Она считает, что Хэллоуин является частью чужеродной, массовой современной антидуховной культуры, которая пришла с Запада и "мы оказались готовы к этому, мы это приняли".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:44Религия
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД
 
Ольга КовитидиРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала