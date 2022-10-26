https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html

В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры

В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры

Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:47

2022-10-26T17:47

2022-10-26T17:47

ольга ковитиди

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Ольга Ковитиди."Скоро будет праздник Хэллоуин - 31 числа (октября). Это мелочь вроде бы, но тем не менее, если мы обратимся на сайты - "как провести Хэллоуин в России", "где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", - сказала парламентарий на заседании комиссии.Она подчеркнула, что это наши школы вывешивают украшения в праздник Хэллоуин, "это у нас, это не у них - во всех кафе"."А ведь наши дети участвуют в этом Хэллоуине каждый день - они смотрят мультики про монстров, они, а также взрослые и подростки смотрят фильмы ужасов, они играют в компьютерные игры с мертвецами", - подчеркнула Ковитиди.Она предложила комиссии отреагировать на это."Давайте продумаем закон. Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-той степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным", - сказала Ковитиди.Она считает, что Хэллоуин является частью чужеродной, массовой современной антидуховной культуры, которая пришла с Запада и "мы оказались готовы к этому, мы это приняли".

https://ria.ru/20221026/suverenitet-1826869746.html

https://ria.ru/20221025/zapad-1826636255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга ковитиди, россия, совет федерации рф