https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры
Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:47
2022-10-26T17:47
2022-10-26T17:47
ольга ковитиди
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Ольга Ковитиди."Скоро будет праздник Хэллоуин - 31 числа (октября). Это мелочь вроде бы, но тем не менее, если мы обратимся на сайты - "как провести Хэллоуин в России", "где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", - сказала парламентарий на заседании комиссии.Она подчеркнула, что это наши школы вывешивают украшения в праздник Хэллоуин, "это у нас, это не у них - во всех кафе"."А ведь наши дети участвуют в этом Хэллоуине каждый день - они смотрят мультики про монстров, они, а также взрослые и подростки смотрят фильмы ужасов, они играют в компьютерные игры с мертвецами", - подчеркнула Ковитиди.Она предложила комиссии отреагировать на это."Давайте продумаем закон. Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-той степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным", - сказала Ковитиди.Она считает, что Хэллоуин является частью чужеродной, массовой современной антидуховной культуры, которая пришла с Запада и "мы оказались готовы к этому, мы это приняли".
https://ria.ru/20221026/suverenitet-1826869746.html
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ольга ковитиди, россия, совет федерации рф
Ольга Ковитиди, Россия, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры
Член Совета Федерации Ковитиди: Хэллоуин является частью современной антидуховной культуры
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пришедший с Запада в Россию праздник Хэллоуин является частью массовой современной антидуховной культуры, на которую должны отреагировать законодатели, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Ольга Ковитиди.
"Скоро будет праздник Хэллоуин - 31 числа (октября). Это мелочь вроде бы, но тем не менее, если мы обратимся на сайты - "как провести Хэллоуин в России", "где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", - сказала парламентарий на заседании комиссии.
Она подчеркнула, что это наши школы вывешивают украшения в праздник Хэллоуин, "это у нас, это не у них - во всех кафе".
"А ведь наши дети участвуют в этом Хэллоуине каждый день - они смотрят мультики про монстров, они, а также взрослые и подростки смотрят фильмы ужасов, они играют в компьютерные игры с мертвецами", - подчеркнула Ковитиди.
Она предложила комиссии отреагировать на это.
"Давайте продумаем закон. Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-той степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным", - сказала Ковитиди.
Она считает, что Хэллоуин является частью чужеродной, массовой современной антидуховной культуры, которая пришла с Запада и "мы оказались готовы к этому, мы это приняли".