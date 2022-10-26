https://ria.ru/20221026/krasovskiy-1826914035.html
Львова-Белова прокомментировала слова Красовского об украинских детях
Львова-Белова прокомментировала слова Красовского об украинских детях - РИА Новости, 26.10.2022
Львова-Белова прокомментировала слова Красовского об украинских детях
Высказывания журналиста Антона Красовского о детях недопустимы, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:00
2022-10-26T14:00
2022-10-26T14:00
общество
антон красовский
сергей лукьяненко
мария львова-белова
украина
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Высказывания журналиста Антона Красовского о детях недопустимы, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Мне кажется, каждый здравомыслящий человек понимает, что это недопустимое высказывание и что он ни при каких обстоятельствах так выражаться не может. Я не знаю, что подвергло Антона, что способствовало тому, что он так сказал, но, естественно, что я не разделяю и не поддерживаю", - сказала Львова-Белова на пресс-конференции."Конечно, это расстраивает, но в целом мнение одного конкретного человека на общее дело не влияет", - отметила добавила омбудсмен.Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это заявил, что "топить таких надо было", бросать "в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. О ситуации с Красовским доложат главе СК Александру Бастрыкину. Журналист попросил прощения за свои слова, отметив, что ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом".
https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826403385.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон красовский, сергей лукьяненко, мария львова-белова, украина, россия
Общество, Антон Красовский, Сергей Лукьяненко, Мария Львова-Белова, Украина, Россия
Львова-Белова прокомментировала слова Красовского об украинских детях
Омбудсмен Львова-Белова назвала высказывания Красовского об украинских детях недопустимыми
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Высказывания журналиста Антона Красовского о детях недопустимы, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
"Мне кажется, каждый здравомыслящий человек понимает, что это недопустимое высказывание и что он ни при каких обстоятельствах так выражаться не может. Я не знаю, что подвергло Антона, что способствовало тому, что он так сказал, но, естественно, что я не разделяю и не поддерживаю", - сказала Львова-Белова на пресс-конференции.
"Конечно, это расстраивает, но в целом мнение одного конкретного человека на общее дело не влияет", - отметила добавила омбудсмен.
Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко
рассказал, что в детстве на Украине
дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это заявил, что "топить таких надо было", бросать "в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". Главред RT Маргарита Симоньян
назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. О ситуации с Красовским доложат главе СК Александру Бастрыкину
. Журналист попросил прощения за свои слова, отметив, что ненамеренно стёр границы "между правым делом и злом".