https://ria.ru/20221026/kompensatsiya-1826951117.html

Госдума перенесла на год полную компенсацию советских вкладов

Госдума перенесла на год полную компенсацию советских вкладов - РИА Новости, 26.10.2022

Госдума перенесла на год полную компенсацию советских вкладов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:32

2022-10-26T15:32

2022-10-26T15:32

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2023 году - 62,7 триллиона рублей, в 2024 году – 65,6 триллиона, в 2025 году – 68,2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221021/alimenty-1825683038.html

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826945297.html

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экономика, россия, рсфср, ссср, сбербанк россии, госдума рф