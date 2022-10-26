https://ria.ru/20221026/kniga-1826949149.html

Польша отказалась от претензий на книгу, подаренную Макроном Папе Римскому

Польша отказалась от претензий на книгу, подаренную Макроном Папе Римскому - РИА Новости, 26.10.2022

Польша отказалась от претензий на книгу, подаренную Макроном Папе Римскому

Польша отказалась от претензий на книгу Иммануила Канта, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску, заявил министр культуры и... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:28

2022-10-26T15:28

2022-10-26T15:39

иммануил кант

эммануэль макрон

франциск (хорхе марио бергольо)

польша

франция

львов

ватикан

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ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Польша отказалась от претензий на книгу Иммануила Канта, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску, заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.Во время аудиенции в понедельник Макрон вручил папе Франциску одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру" 1796 года издания. На первой странице книги имеется штамп "Академический читальный зал во Львове". Сразу после этого в интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда Львов, в то время один из крупнейших польских городов, находился под немецкой оккупацией."Книга Иммануила Канта, подаренная президентом Эммануэлем Макроном Понтифику, не является польской военной утратой. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, министерство культуры предполагало, что это не польская утрата", - написал Глиньский в Twitter.Он уточнил, что книга принадлежала Франции еще до начала Второй мировой войны. "Мы установили происхождение книги. Все указывает на то, что книга уже на рубеже XIX и XX веков находилась во Франции", - пояснил польский министр.Тем не менее, он добавил, что Польша не отказывается от претензий на другой предмет искусства – картину Яна ван Гойена, которая находится во французском Лувре. "Другое произведение искусства – "Голландский берег реки" Яна ван Гойена, которое было украдено во время Второй мировой войны из Вроцлавской коллекции, до сих пор находится во Франции", - написал Глиньский."Музей Лувр до сих пор не ответил на запрос министерства культуры и национального наследия о реституции", - рассказал он.

https://ria.ru/20221026/pomosch-1826794519.html

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826607402.html

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иммануил кант, эммануэль макрон, франциск (хорхе марио бергольо), польша, франция, львов, ватикан