https://ria.ru/20221026/kartina-1826840742.html
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне - РИА Новости, 26.10.2022
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне
Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:17
2022-10-26T11:17
2022-10-26T11:17
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила пресс-секретарь учреждения агентству DPA.Институции придется потратить несколько тысяч евро, чтобы привести в порядок старинную раму и стены. В ближайшее время руководство музея рассмотрит возможность потребовать возмещения ущерба в суде.Сейчас Барберини закрыт до следующего понедельника, чтобы провести консультации с владельцами выставленных картин.Представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов. Участники акции — девушка и молодой человек — затем приклеили себя к стене под полотном, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Это не первая подобная акция. Ранее другие экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне.
https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, клод моне, потсдам, искусство, музеи
Культура, Новости культуры, Клод Моне, Потсдам, Искусство, Музеи
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне в пятизначную сумму
БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила пресс-секретарь учреждения агентству DPA.
Институции придется потратить несколько тысяч евро, чтобы привести в порядок старинную раму и стены. В ближайшее время руководство музея рассмотрит возможность потребовать возмещения ущерба в суде.
Сейчас Барберини закрыт до следующего понедельника, чтобы провести консультации с владельцами выставленных картин.
Представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов. Участники акции — девушка и молодой человек — затем приклеили себя к стене под полотном, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.
Это не первая подобная акция. Ранее другие экоактивисты приклеили
руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне.