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Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
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Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне - РИА Новости, 26.10.2022
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне
Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:17
2022-10-26T11:17
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила пресс-секретарь учреждения агентству DPA.Институции придется потратить несколько тысяч евро, чтобы привести в порядок старинную раму и стены. В ближайшее время руководство музея рассмотрит возможность потребовать возмещения ущерба в суде.Сейчас Барберини закрыт до следующего понедельника, чтобы провести консультации с владельцами выставленных картин.Представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов. Участники акции — девушка и молодой человек — затем приклеили себя к стене под полотном, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Это не первая подобная акция. Ранее другие экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне.
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новости культуры, клод моне, потсдам, искусство, музеи
Культура, Новости культуры, Клод Моне, Потсдам, Искусство, Музеи
11:17 26.10.2022
 
Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне

Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне в пятизначную сумму

© Museum BarberiniКартина художника Клода Моне "Стог сена"
Картина художника Клода Моне Стог сена
© Museum Barberini
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила пресс-секретарь учреждения агентству DPA.
Институции придется потратить несколько тысяч евро, чтобы привести в порядок старинную раму и стены. В ближайшее время руководство музея рассмотрит возможность потребовать возмещения ущерба в суде.
Сейчас Барберини закрыт до следующего понедельника, чтобы провести консультации с владельцами выставленных картин.
Представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов. Участники акции — девушка и молодой человек — затем приклеили себя к стене под полотном, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.
Это не первая подобная акция. Ранее другие экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне.
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КультураНовости культурыКлод МонеПотсдамИскусствоМузеи
 
 
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