https://ria.ru/20221026/kartina-1826840742.html

Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне

Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне - РИА Новости, 26.10.2022

Потсдамский музей оценил ущерб после атаки активистов на картину Моне

Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:17

2022-10-26T11:17

2022-10-26T11:17

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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Потсдамский музей Барберини оценил в пятизначную сумму ущерб после нападения экоактивистов, обливших пюре застекленную картину Клода Моне, сообщила пресс-секретарь учреждения агентству DPA.Институции придется потратить несколько тысяч евро, чтобы привести в порядок старинную раму и стены. В ближайшее время руководство музея рассмотрит возможность потребовать возмещения ущерба в суде.Сейчас Барберини закрыт до следующего понедельника, чтобы провести консультации с владельцами выставленных картин.Представители движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в минувшее воскресенье в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов. Участники акции — девушка и молодой человек — затем приклеили себя к стене под полотном, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Это не первая подобная акция. Ранее другие экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, клод моне, потсдам, искусство, музеи