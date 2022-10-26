https://ria.ru/20221026/investitsii-1826953792.html

Эксперт КНР посоветовал России работать над привлечением инвестиций из КНР

Эксперт КНР посоветовал России работать над привлечением инвестиций из КНР - РИА Новости, 26.10.2022

Эксперт КНР посоветовал России работать над привлечением инвестиций из КНР

России нужно больше работать над привлечением инвестиций из КНР, считает декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:40

2022-10-26T15:40

2022-10-26T15:40

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. России нужно больше работать над привлечением инвестиций из КНР, считает декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь."Начиная с 2020 года, Китай стал самым крупным инвестором в заграничные экономики. Это уже достигло 150 млрд долларов. На самом деле процент инвестиций в Россию не достигает и 1% от общих инвестиций Китая за рубеж - это очень мало... Россия должна лучше привлекать китайские инвестиции", - сказал он на конференции "Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития".Он добавил, что необходимо развивать региональную экономику вместе с Китаем."Я думаю, что здесь необходимо соединение с различными китайскими экономическими структурами в разных областях. Китайская экономика сейчас развивается многопланово и мы могли бы вместе развиваться и продвигать развитие друг друга", - подчеркнул Ван Вэнь.Эксперт отметил необходимость развития совместного научного сотрудничества, обмена научными статьями.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html

россия

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, экономика