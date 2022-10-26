https://ria.ru/20221026/investitsii-1826953792.html
Эксперт КНР посоветовал России работать над привлечением инвестиций из КНР
Эксперт КНР посоветовал России работать над привлечением инвестиций из КНР - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперт КНР посоветовал России работать над привлечением инвестиций из КНР
России нужно больше работать над привлечением инвестиций из КНР, считает декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:40
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экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. России нужно больше работать над привлечением инвестиций из КНР, считает декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь."Начиная с 2020 года, Китай стал самым крупным инвестором в заграничные экономики. Это уже достигло 150 млрд долларов. На самом деле процент инвестиций в Россию не достигает и 1% от общих инвестиций Китая за рубеж - это очень мало... Россия должна лучше привлекать китайские инвестиции", - сказал он на конференции "Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития".Он добавил, что необходимо развивать региональную экономику вместе с Китаем."Я думаю, что здесь необходимо соединение с различными китайскими экономическими структурами в разных областях. Китайская экономика сейчас развивается многопланово и мы могли бы вместе развиваться и продвигать развитие друг друга", - подчеркнул Ван Вэнь.Эксперт отметил необходимость развития совместного научного сотрудничества, обмена научными статьями.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Экономика
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. России нужно больше работать над привлечением инвестиций из КНР, считает декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь.
"Начиная с 2020 года, Китай стал самым крупным инвестором в заграничные экономики. Это уже достигло 150 млрд долларов. На самом деле процент инвестиций в Россию не достигает и 1% от общих инвестиций Китая за рубеж - это очень мало... Россия должна лучше привлекать китайские инвестиции", - сказал он на конференции "Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития".
Он добавил, что необходимо развивать региональную экономику вместе с Китаем.
"Я думаю, что здесь необходимо соединение с различными китайскими экономическими структурами в разных областях. Китайская экономика сейчас развивается многопланово и мы могли бы вместе развиваться и продвигать развитие друг друга", - подчеркнул Ван Вэнь.
Эксперт отметил необходимость развития совместного научного сотрудничества, обмена научными статьями.
"Я очень надеюсь, что в следующем году мы создадим новые возможности для нашего обмена, мы надеемся также, что наши научные работники приедут в Россию, российские работники приедут в Китай", - добавил он.