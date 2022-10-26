https://ria.ru/20221026/invalidnost-1826975032.html

В МО ускорили процесс продления социальных карт для людей с инвалидностью

В МО ускорили процесс продления социальных карт для людей с инвалидностью - РИА Новости, 26.10.2022

В МО ускорили процесс продления социальных карт для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью из Подмосковья теперь смогут продлить социальную карту в ускоренном порядке. Сделать это можно будет через МФЦ. Такой информацией... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:34

2022-10-26T16:34

2022-10-26T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Люди с инвалидностью из Подмосковья теперь смогут продлить социальную карту в ускоренном порядке. Сделать это можно будет через МФЦ. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Сейчас такие карты есть у более чем 265 тысяч жителей Подмосковья с инвалидностью. При этом каждый год в регионе их получают свыше 87 тысяч человек. Помимо бесплатного проезда карта предоставляет скидки в аптеках и магазинах.Ранее на продление карты требовалось около 12 рабочих дней. Сейчас же процесс будет занимать всего несколько секунд."При продлении инвалидности перекодирование социальной карты для дальнейшего использования займет несколько секунд. Достаточно иметь ее при себе и обратиться в ближайший МФЦ к сотруднику соцзащиты", – рассказала Ирина Каклюгина.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)