https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html

Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде

Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.10.2022

Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде

Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу серьезно, это краеугольный вопрос безопасности нашей страны,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:59

2022-10-26T18:59

2022-10-26T18:59

общество

технологии

россия

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дети

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу серьезно, это краеугольный вопрос безопасности нашей страны, будущего наших детей, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по образованию и науке Елена Писарева.Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ.По данным издания, законопроектом также будет запрещено выпускать и продавать видеоигры, содержащие запрещенную для распространения информацию. Соответствующие изменения готовятся в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью"."Это полезная инициатива. Вопросы контроля содержания видеоигр часто поднимаются сенаторами на заседаниях, посвященных вопросам цифровой безопасности детей в сети интернет. Видео и компьютерные игры чрезвычайно популярны у детей и подростков, и ни для кого ни секрет, что многие зарубежные создатели этих игр преследуют не только развлекательные или коммерческие цели", - сказала политик.По ее словам, в процессе игры дети даже не замечают, как в их сознание вкладываются определенные установки. А большинство родителей часто не имеют представления, чем ребенок занят в сети, с сожалением констатировала сенатор."Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу глубоко, не для галочки. Это краеугольный вопрос безопасности нашей страны, будущего наших детей", - заключила Писарева.

https://ria.ru/20221026/shtrafy-1827022702.html

https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дети