https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html
Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде
Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.10.2022
Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде
Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу серьезно, это краеугольный вопрос безопасности нашей страны,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:59
2022-10-26T18:59
2022-10-26T18:59
общество
технологии
россия
совет федерации рф
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дети
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу серьезно, это краеугольный вопрос безопасности нашей страны, будущего наших детей, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по образованию и науке Елена Писарева.Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ.По данным издания, законопроектом также будет запрещено выпускать и продавать видеоигры, содержащие запрещенную для распространения информацию. Соответствующие изменения готовятся в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью"."Это полезная инициатива. Вопросы контроля содержания видеоигр часто поднимаются сенаторами на заседаниях, посвященных вопросам цифровой безопасности детей в сети интернет. Видео и компьютерные игры чрезвычайно популярны у детей и подростков, и ни для кого ни секрет, что многие зарубежные создатели этих игр преследуют не только развлекательные или коммерческие цели", - сказала политик.По ее словам, в процессе игры дети даже не замечают, как в их сознание вкладываются определенные установки. А большинство родителей часто не имеют представления, чем ребенок занят в сети, с сожалением констатировала сенатор."Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу глубоко, не для галочки. Это краеугольный вопрос безопасности нашей страны, будущего наших детей", - заключила Писарева.
https://ria.ru/20221026/shtrafy-1827022702.html
https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дети
Общество, Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Дети
Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде
Сенатор Совфеда Писарева: вопросы контроля содержания видеоигр важны для будущего детей
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу серьезно, это краеугольный вопрос безопасности нашей страны, будущего наших детей, заявила РИА Новости в среду член комитета Совфеда по образованию и науке Елена Писарева.
Минэкономразвития
совместно с Минздравом, Роскомнадзором
и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ
.
По данным издания, законопроектом также будет запрещено выпускать и продавать видеоигры, содержащие запрещенную для распространения информацию. Соответствующие изменения готовятся в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью".
"Это полезная инициатива. Вопросы контроля содержания видеоигр часто поднимаются сенаторами на заседаниях, посвященных вопросам цифровой безопасности детей в сети интернет. Видео и компьютерные игры чрезвычайно популярны у детей и подростков, и ни для кого ни секрет, что многие зарубежные создатели этих игр преследуют не только развлекательные или коммерческие цели", - сказала политик.
По ее словам, в процессе игры дети даже не замечают, как в их сознание вкладываются определенные установки. А большинство родителей часто не имеют представления, чем ребенок занят в сети, с сожалением констатировала сенатор.
"Важно, чтобы эксперты, которые будут сертифицировать и маркировать видеоигры, подходили к вопросу глубоко, не для галочки. Это краеугольный вопрос безопасности нашей страны, будущего наших детей", - заключила Писарева.