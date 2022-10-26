11:41 26.10.2022 (обновлено: 12:09 26.10.2022)
Проект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение там ядерного оружия
Iltalehti: в НАТО Финляндия не будет запрещать военные базы и ввоз ядерного оружия
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт — РИА Новости. Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники.
"Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии. <…> Законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран — членов НАТО", — говорится в статье.
По данным источников издания, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с НАТО дали обещание, что страна не будет вносить в договор о присоединении к Североатлантическому альянсу никаких ограничений или оговорок.
Законопроект о членстве в НАТО подготовили финские министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также канцелярия президента. Ожидается, что в ближайшие две недели документ представят для консультаций.
Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.