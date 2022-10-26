https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826857724.html

Проект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение там ядерного оружия

Проект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение там ядерного оружия - РИА Новости, 26.10.2022

Проект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение там ядерного оружия

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:41

2022-10-26T11:41

2022-10-26T12:09

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт — РИА Новости. Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники.По данным источников издания, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с НАТО дали обещание, что страна не будет вносить в договор о присоединении к Североатлантическому альянсу никаких ограничений или оговорок.Законопроект о членстве в НАТО подготовили финские министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также канцелярия президента. Ожидается, что в ближайшие две недели документ представят для консультаций.Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221020/nato-1825521974.html

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826458274.html

финляндия

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в мире, пекка хаависто, финляндия, швеция, украина, нато