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Жители Подмосковья выберут народные тропы для благоустройства

Жители Подмосковья выберут народные тропы для благоустройства - РИА Новости, 26.10.2022

Жители Подмосковья выберут народные тропы для благоустройства

В рамках программы "Пешком" в Подмосковье проведут благоустройство народных троп. Главное управление содержания территорий проводит голосование, по итогам... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:03

2022-10-26T19:03

2022-10-26T19:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В рамках программы "Пешком" в Подмосковье проведут благоустройство народных троп. Главное управление содержания территорий проводит голосование, по итогам которого выберут тропинки для ремонта. Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в голосовании смогут все жители региона. Они ответят на вопросы о том, упростили ли народные тропы передвижение по городу, а также выберут дорожки, которые стоит реконструировать.Глава главного управления содержания территорий Светлана Аипова заявила, что уже сейчас около половины проголосовавших отметили, что благодаря тропинкам путь до объектов инфраструктуры значительно упростился.Проголосовать можно будет на протяжении еще нескольких недель.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)