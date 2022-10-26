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Жители Подмосковья выберут народные тропы для благоустройства
Жители Подмосковья выберут народные тропы для благоустройства - РИА Новости, 26.10.2022
Жители Подмосковья выберут народные тропы для благоустройства
В рамках программы "Пешком" в Подмосковье проведут благоустройство народных троп. Главное управление содержания территорий проводит голосование, по итогам... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:03
2022-10-26T19:03
2022-10-26T19:03
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В рамках программы "Пешком" в Подмосковье проведут благоустройство народных троп. Главное управление содержания территорий проводит голосование, по итогам которого выберут тропинки для ремонта. Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в голосовании смогут все жители региона. Они ответят на вопросы о том, упростили ли народные тропы передвижение по городу, а также выберут дорожки, которые стоит реконструировать.Глава главного управления содержания территорий Светлана Аипова заявила, что уже сейчас около половины проголосовавших отметили, что благодаря тропинкам путь до объектов инфраструктуры значительно упростился.Проголосовать можно будет на протяжении еще нескольких недель.
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РИА Новости
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
В рамках программы "Пешком" в Подмосковье проведут благоустройство народных троп. Главное управление содержания территорий проводит голосование, по итогам которого выберут тропинки для ремонта. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Принять участие в голосовании смогут все жители региона. Они ответят на вопросы о том, упростили ли народные тропы передвижение по городу, а также выберут дорожки, которые стоит реконструировать.
Глава главного управления содержания территорий Светлана Аипова заявила, что уже сейчас около половины проголосовавших отметили, что благодаря тропинкам путь до объектов инфраструктуры значительно упростился.
"78% респондентов подтвердили, что в их муниципалитетах есть народные тропы, которые требуют благоустройства. На данный факт необходимо обратить внимание городским округам при формировании плана работ", – отметила Аипова.
Проголосовать можно будет на протяжении еще нескольких недель.