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Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон

Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон - РИА Новости, 26.10.2022

Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон

Молдавия не сможет стать членом Европейского союза в обозримом будущем, сообщения властей о евроинтеграции являются пропагандой для народа, заявил в интервью... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:55

2022-10-26T07:55

2022-10-26T12:26

в мире

игорь додон

молдавия

европа

брюссель

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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Молдавия не сможет стать членом Европейского союза в обозримом будущем, сообщения властей о евроинтеграции являются пропагандой для народа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.Он отметил, что Молдавии не близки европейские ценности, которые предполагают защиту ЛГБТ-сообщества и допускают избиение представителей оппозиции на митингах.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826797585.html

молдавия

европа

брюссель

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в мире, игорь додон, молдавия, европа, брюссель, евросоюз