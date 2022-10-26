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Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон - РИА Новости, 26.10.2022
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Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон
Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон - РИА Новости, 26.10.2022
Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон
Молдавия не сможет стать членом Европейского союза в обозримом будущем, сообщения властей о евроинтеграции являются пропагандой для народа, заявил в интервью... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:55
2022-10-26T12:26
в мире
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Молдавия не сможет стать членом Европейского союза в обозримом будущем, сообщения властей о евроинтеграции являются пропагандой для народа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.Он отметил, что Молдавии не близки европейские ценности, которые предполагают защиту ЛГБТ-сообщества и допускают избиение представителей оппозиции на митингах.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
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в мире, игорь додон, молдавия, европа, брюссель, евросоюз
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Европа, Брюссель, Евросоюз
07:55 26.10.2022 (обновлено: 12:26 26.10.2022)
 
Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем, заявил Додон

Додон: Молдавия не сможет стать членом Европейского союза в обозримом будущем

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Молдавия не сможет стать членом Европейского союза в обозримом будущем, сообщения властей о евроинтеграции являются пропагандой для народа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.

"Не будет Молдавия членом ЕС, ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем. Есть много стран, которые десятки лет находятся в примерно ЕС, а их не пускают и не пустят. Это пропаганда, это "морковка" — давайте потерпим, а потом будет лучше. А нам это зачем?", — заявил Додон.

Он отметил, что Молдавии не близки европейские ценности, которые предполагают защиту ЛГБТ-сообщества и допускают избиение представителей оппозиции на митингах.
"Мы должны дружить со всеми, поэтому не будет никакой Европы, не будет никакого Европейского союза. Нужно исходить из наших интересов, и точка", — подчеркнул экс-президент.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
Додон о возможности ввода войск НАТО на территорию Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
03:13
Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию
 
В миреИгорь ДодонМолдавияЕвропаБрюссельЕвросоюз
 
 
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