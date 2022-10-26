https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826927811.html

Правительство Югры представило думе округа прогноз бюджета региона

Правительство Югры представило думе округа прогноз бюджета региона - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство Югры представило думе округа прогноз бюджета региона

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представило окружной думе прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год и плановый... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:38

2022-10-26T14:38

2022-10-26T14:38

ханты-мансийский автономный округ

экономика

борис хохряков

ханты-мансийский автономный округ

югра

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представило окружной думе прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласно которому дефицит бюджета на следующий год предусмотрен в размере 38,7 миллиарда рублей, сообщило информационно-аналитическое управление регионального парламента."По сути дела это первый этап работы депутатов над бюджетом автономного округа на следующий год и на плановые 2024, 2025 годы. В основном депутаты согласились с предложением правительства и приняли необходимые рекомендации, которые направлены на дальнейшее усиление финансовой стабильности автономного округа, на развитие экономики. Очень много налоговых льгот, которые необходимы в этот сложный период, будут сохранены в бюджете. Это налоговые послабления для различных категорий налогоплательщиков, они будут оставлены на период от одного года до пяти лет", - приводятся в сообщении слова председателя думы Югры Бориса Хохрякова.Он добавил, что также будет продолжаться послабление малому и среднему бизнесу, в том числе определенные налоговые льготы по налогу на имущество для ряда предприятий.По данным думы, доходы региональной казны на 2023 год планируются в размере 271,7 миллиарда рублей, расходы – 310,4 миллиардов. В 2024 году планируемый доход составит 273,9 миллиарда рублей, расход - 310,3 миллиардов. На 2025 год доход планируется в 276,8 миллиарда рублей, расход составит 313,7 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – 38,7, 36,4 и 36,9 миллиарда рублей соответственно.Подчеркивается, что прогноз формировался с учетом мобилизационных мероприятий и предполагает достижение национальных целей развития и ключевых показателей национальных проектов. Основными приоритетами бюджетной политики автономного округа в области расходов по-прежнему являются поддержка семей с детьми, снижение бедности, обеспечение занятости населения, безусловное исполнение социально значимых обязательств, концентрация бюджетных инвестиционных ресурсов в приоритетных направлениях социально-экономического развития региона."Увеличение расходов на финансирование программ развития экономики и поддержку граждан требует выделения значительных финансовых ресурсов, в связи с чем в предстоящей трехлетке планируется проведение бюджетной политики, направленной на обеспечение приоритизации и повышения результативности расходов", - говорится в материалах.По словам Хохрякова, до 1 ноября правительство обязано внести проект бюджета в думу, до конца ноября он будет рассмотрен и принят депутатами.

https://ria.ru/20221021/turizm-1825581758.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822862281.html

https://ria.ru/20221019/yugra-1825125469.html

ханты-мансийский автономный округ

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экономика, борис хохряков, ханты-мансийский автономный округ, югра, ханты-мансийск