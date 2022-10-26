https://ria.ru/20221026/belorussiya-1827004479.html

Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск

Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск - РИА Новости, 26.10.2022

Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск

Белоруссия и Россия разрабатывают союзные программы, связанные с функционированием общей региональной группировки войск, соответствующая информация была... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:43

2022-10-26T17:43

2022-10-26T17:51

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

минск

министерство обороны белоруссии

безопасность

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия разрабатывают союзные программы, связанные с функционированием общей региональной группировки войск, соответствующая информация была представлена на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне, передает корреспондент РИА Новости.В частности, в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, парламентариям двух стран представителями профильных ведомств была представлена информация о ходе работы по подготовке программы Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" и "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации". Обе программы рассчитаны на 2023-2026 годы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе прибыла из РФ и авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

https://ria.ru/20221026/bespokoystvo-1826962532.html

белоруссия

россия

минск

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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, министерство обороны белоруссии, безопасность