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Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск - РИА Новости, 26.10.2022
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Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск
Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск - РИА Новости, 26.10.2022
Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск
Белоруссия и Россия разрабатывают союзные программы, связанные с функционированием общей региональной группировки войск, соответствующая информация была... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:43
2022-10-26T17:51
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
минск
министерство обороны белоруссии
безопасность
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия разрабатывают союзные программы, связанные с функционированием общей региональной группировки войск, соответствующая информация была представлена на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне, передает корреспондент РИА Новости.В частности, в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, парламентариям двух стран представителями профильных ведомств была представлена информация о ходе работы по подготовке программы Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" и "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации". Обе программы рассчитаны на 2023-2026 годы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе прибыла из РФ и авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, министерство обороны белоруссии, безопасность
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, Министерство обороны Белоруссии, Безопасность, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
17:43 26.10.2022 (обновлено: 17:51 26.10.2022)
 
Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск

Белоруссия и Россия разрабатывают программы функционирования общей группировки войск

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВоенная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне в Белоруссии
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия разрабатывают союзные программы, связанные с функционированием общей региональной группировки войск, соответствующая информация была представлена на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, парламентариям двух стран представителями профильных ведомств была представлена информация о ходе работы по подготовке программы Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" и "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации". Обе программы рассчитаны на 2023-2026 годы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе прибыла из РФ и авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
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