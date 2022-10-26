https://ria.ru/20221026/bayden-1827027937.html

СМИ: Байден пожертвовал американцами ради борьбы с Путиным

СМИ: Байден пожертвовал американцами ради борьбы с Путиным - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: Байден пожертвовал американцами ради борьбы с Путиным

Действия президента США Джо Байдена по снижению цен на топливо, направленные на сдерживание Путина, носят беспрецедентный характер и идут в разрез с официальной РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:05

2022-10-26T19:05

2022-10-26T21:18

в мире

цены на нефть

джо байден

владимир путин

сша

саудовская аравия

персидский залив

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Действия президента США Джо Байдена по снижению цен на топливо, направленные на сдерживание Путина, носят беспрецедентный характер и идут в разрез с официальной энергетической политикой, пишет корреспондент The Federalist Тристан Джастис."Я делаю все возможное для снижения стоимости бензина с тех пор, как украинский кризис вызвал резкий рост цен и потряс международные нефтяные рынки", — приводятся автором слова Байдена.В статье сообщается, что на прошлой неделе американский лидер снова задействовал аварийный нефтяной резерв страны после того, как Саудовская Аравия отказалась наращивать добычу нефти, несмотря на отсутствие потребности в таком решении для внутренних нужд США."Заявление Байдена о том, что он делает "все", что в его силах, чтобы снизить цены, противоречит энергетической политике Белого дома, проводимой с первого дня его администрации", — поясняет корреспондент.Автор статьи вспоминает, что после инаугурации президент сразу же закрыл государственные земли для аренды новых месторождений нефти и газа на 18 месяцев, заморозив инвестиции в отрасль, а также заблокировал планы по строительству крупного нефтеперерабатывающего завода на Виргинских островах, в результате чего нефтеперерабатывающие мощности США после десятилетий спада оказались на нисходящей траектории.На протяжении первых двух лет своего правления Байден неоднократно обращался к нефтяному резерву, когда цены на бензин приближались к новым рекордам, вызывая недовольство избирателей, которые и без того испытывают стресс из-за высокой инфляции, подчеркивается в статье."Аварийный нефтяной резерв, созданный в 1970-х годах для подготовки США к внезапным и серьезным перебоям в поставках, таким как ураган, мешающий работе нефтеперерабатывающих заводов на побережье Персидского залива, был превращен в личный нефтяной банк президента для получения политического капитала", — добавляет Джастис.Президентские меры по сдерживанию цен на бензин оказались при этом не эффективны, замечает автор. По его мнению, цены на бензин продолжали достигать новых пиков, несмотря на миллионы баррелей нефти, поступающих на рынок.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221026/ssha-1826989565.html

https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826932857.html

https://ria.ru/20221026/bayden-1826982472.html

сша

саудовская аравия

персидский залив

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в мире, цены на нефть, джо байден, владимир путин, сша, саудовская аравия, персидский залив