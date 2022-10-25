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СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста - РИА Новости, 25.10.2022
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СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста
СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста
Американское издание Daily Beast, подключившееся к расследованию судьбы журналиста Джеймса Гордона Мика, сообщает, что сотрудник телеканала АВС, якобы... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:15
2022-10-25T17:15
в мире
сша
афганистан
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Американское издание Daily Beast, подключившееся к расследованию судьбы журналиста Джеймса Гордона Мика, сообщает, что сотрудник телеканала АВС, якобы "исчезнувший" после обыска ФБР в его квартире, на самом деле сейчас живет у своей матери.На прошлой неделе издание Rolling Stone опубликовало материал, согласно которому силовики обыскали жилище журналиста-расследователя в городе Арлингтон (штат Виргиния) 27 апреля. Сразу после этого он уволился с работы. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядела пустующей. Утверждалось, что журналист "исчез".Авторы Daily Beast со ссылкой на друзей Мика пишут, что журналист сейчас живет у своей матери.Издание также получило комментарий минюста США, из которого следует, что обыск в квартире Мика не был связан с его профессиональной деятельностью."Наш департамент… строго придерживается меморандума генерального прокурора, запрещающего использование принудительных процедур в отношении сотрудников СМИ, действующих в рамках деятельности по сбору информации", - говорится в комментарии ведомства.Источники в телеканале АВС также полагают, что интерес ФБР к Мику не был связан с его работой. По их мнению, в противном случае агенты были бы вынуждены связаться с юристами, представляющими интересы вещателя. По их словам, при увольнении Мик заявил, что "не хочет ставить коллег и компанию в неловкую ситуацию".В качестве журналиста Мик специализировался на расследованиях и работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon &amp; Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon &amp; Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.
https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html
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в мире, сша, афганистан, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Афганистан, Федеральное бюро расследований США
17:15 25.10.2022
 
СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста

Daily Beast: пропавший после обысков ФБР журналист-расследователь Мик живет у матери

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Американское издание Daily Beast, подключившееся к расследованию судьбы журналиста Джеймса Гордона Мика, сообщает, что сотрудник телеканала АВС, якобы "исчезнувший" после обыска ФБР в его квартире, на самом деле сейчас живет у своей матери.
На прошлой неделе издание Rolling Stone опубликовало материал, согласно которому силовики обыскали жилище журналиста-расследователя в городе Арлингтон (штат Виргиния) 27 апреля. Сразу после этого он уволился с работы. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядела пустующей. Утверждалось, что журналист "исчез".
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Авторы Daily Beast со ссылкой на друзей Мика пишут, что журналист сейчас живет у своей матери.
Издание также получило комментарий минюста США, из которого следует, что обыск в квартире Мика не был связан с его профессиональной деятельностью.
"Наш департамент… строго придерживается меморандума генерального прокурора, запрещающего использование принудительных процедур в отношении сотрудников СМИ, действующих в рамках деятельности по сбору информации", - говорится в комментарии ведомства.
Источники в телеканале АВС также полагают, что интерес ФБР к Мику не был связан с его работой. По их мнению, в противном случае агенты были бы вынуждены связаться с юристами, представляющими интересы вещателя. По их словам, при увольнении Мик заявил, что "не хочет ставить коллег и компанию в неловкую ситуацию".
В качестве журналиста Мик специализировался на расследованиях и работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.
За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon & Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon & Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.
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