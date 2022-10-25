https://ria.ru/20221025/zhurnalist-1826705201.html

СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста

СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ нашли "пропавшего" после обысков ФБР американского журналиста

Американское издание Daily Beast, подключившееся к расследованию судьбы журналиста Джеймса Гордона Мика, сообщает, что сотрудник телеканала АВС, якобы... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:15

в мире

сша

афганистан

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Американское издание Daily Beast, подключившееся к расследованию судьбы журналиста Джеймса Гордона Мика, сообщает, что сотрудник телеканала АВС, якобы "исчезнувший" после обыска ФБР в его квартире, на самом деле сейчас живет у своей матери.На прошлой неделе издание Rolling Stone опубликовало материал, согласно которому силовики обыскали жилище журналиста-расследователя в городе Арлингтон (штат Виргиния) 27 апреля. Сразу после этого он уволился с работы. Никто из соседей не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядела пустующей. Утверждалось, что журналист "исчез".Авторы Daily Beast со ссылкой на друзей Мика пишут, что журналист сейчас живет у своей матери.Издание также получило комментарий минюста США, из которого следует, что обыск в квартире Мика не был связан с его профессиональной деятельностью."Наш департамент… строго придерживается меморандума генерального прокурора, запрещающего использование принудительных процедур в отношении сотрудников СМИ, действующих в рамках деятельности по сбору информации", - говорится в комментарии ведомства.Источники в телеканале АВС также полагают, что интерес ФБР к Мику не был связан с его работой. По их мнению, в противном случае агенты были бы вынуждены связаться с юристами, представляющими интересы вещателя. По их словам, при увольнении Мик заявил, что "не хочет ставить коллег и компанию в неловкую ситуацию".В качестве журналиста Мик специализировался на расследованиях и работал над чрезвычайно чувствительными темами, связанных с главарями террористических группировок и американскими заложниками.За несколько месяцев до своего исчезновения Мик заканчивал работу над книгой для издательства Simon & Schuster о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в своей биографии в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла из его биографии, а издательство Simon & Schuster убрало его имя из всех материалов для прессы.

https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html

https://ria.ru/20220831/politika-1813195619.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, афганистан, федеральное бюро расследований сша