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Часть выплаты мобилизованных тверичан могут получить близкие родственники

Часть выплаты мобилизованных тверичан могут получить близкие родственники - РИА Новости, 25.10.2022

Часть выплаты мобилизованных тверичан могут получить близкие родственники

Близкие родственники мобилизованных в Тверской области смогут получить часть единовременной выплаты, предусмотренной военнослужащим, в размере 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:26

2022-10-25T14:26

2022-10-25T14:26

тверская область

игорь руденя

частичная мобилизация в россии

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ТВЕРЬ, 25 окт - РИА Новости. Близкие родственники мобилизованных в Тверской области смогут получить часть единовременной выплаты, предусмотренной военнослужащим, в размере 50 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее решением главы региона всем мобилизованным жителям Тверской области была определена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей."Мы поддерживаем семьи военнослужащих и мобилизованных граждан, которые идут защищать нашу Родину. Принято решение о выплате в размере 150 тысяч рублей каждому мобилизованному, направленному в зону проведения специальной военной операции", – отметил Руденя.Согласно новому решению губернатора, часть выплаты в размере 50 тысяч рублей смогут получить близкие родственники мобилизованного: супруга, мать, отец, сын или дочь. Средства могут быть предоставлены одному из членов семьи при зачислении мобилизованного гражданина в списки личного состава воинской части и до его убытия для выполнения задач по назначению.Оставшаяся часть выплаты в размере 100 тысяч рублей будет предоставлена непосредственно военнослужащему согласно порядку, утвержденному региональным правительством, пояснили в пресс-службе.Также в Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих: детей, жен, родителей мобилизуемых граждан и добровольцев.

https://ria.ru/20221012/ekipirovka-1823514665.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, частичная мобилизация в россии