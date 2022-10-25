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Часть выплаты мобилизованных тверичан могут получить близкие родственники
Часть выплаты мобилизованных тверичан могут получить близкие родственники - РИА Новости, 25.10.2022
Часть выплаты мобилизованных тверичан могут получить близкие родственники
Близкие родственники мобилизованных в Тверской области смогут получить часть единовременной выплаты, предусмотренной военнослужащим, в размере 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:26
2022-10-25T14:26
2022-10-25T14:26
тверская область
игорь руденя
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 25 окт - РИА Новости. Близкие родственники мобилизованных в Тверской области смогут получить часть единовременной выплаты, предусмотренной военнослужащим, в размере 50 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее решением главы региона всем мобилизованным жителям Тверской области была определена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей."Мы поддерживаем семьи военнослужащих и мобилизованных граждан, которые идут защищать нашу Родину. Принято решение о выплате в размере 150 тысяч рублей каждому мобилизованному, направленному в зону проведения специальной военной операции", – отметил Руденя.Согласно новому решению губернатора, часть выплаты в размере 50 тысяч рублей смогут получить близкие родственники мобилизованного: супруга, мать, отец, сын или дочь. Средства могут быть предоставлены одному из членов семьи при зачислении мобилизованного гражданина в списки личного состава воинской части и до его убытия для выполнения задач по назначению.Оставшаяся часть выплаты в размере 100 тысяч рублей будет предоставлена непосредственно военнослужащему согласно порядку, утвержденному региональным правительством, пояснили в пресс-службе.Также в Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих: детей, жен, родителей мобилизуемых граждан и добровольцев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Частичная мобилизация в России
ТВЕРЬ, 25 окт - РИА Новости. Близкие родственники мобилизованных в Тверской области смогут получить часть единовременной выплаты, предусмотренной военнослужащим, в размере 50 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее решением главы региона всем мобилизованным жителям Тверской области была определена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
"Мы поддерживаем семьи военнослужащих и мобилизованных граждан, которые идут защищать нашу Родину. Принято решение о выплате в размере 150 тысяч рублей каждому мобилизованному, направленному в зону проведения специальной военной операции", – отметил Руденя
.
Согласно новому решению губернатора, часть выплаты в размере 50 тысяч рублей смогут получить близкие родственники мобилизованного: супруга, мать, отец, сын или дочь. Средства могут быть предоставлены одному из членов семьи при зачислении мобилизованного гражданина в списки личного состава воинской части и до его убытия для выполнения задач по назначению.
Оставшаяся часть выплаты в размере 100 тысяч рублей будет предоставлена непосредственно военнослужащему согласно порядку, утвержденному региональным правительством, пояснили в пресс-службе.
Также в Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих: детей, жен, родителей мобилизуемых граждан и добровольцев.