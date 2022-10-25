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Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных

Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022

Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных

Министерство социального развития Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:31

2022-10-25T10:31

2022-10-25T10:31

пермский край

частичная мобилизация в россии

дмитрий махонин

общество

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ПЕРМЬ, 25 окт – РИА Новости. Министерство социального развития Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.Ранее по инициативе Махонина было принято решение о предоставлении разовых выплат в размере 15 тысяч рублей на несовершеннолетних детей призванных резервистов, включая детей возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях."Минсоцразвития Пермского края приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных граждан <…> Ведомством уже перечислены выплаты на 87 человек", – говорится в сообщении.По данным министерства социального развития Пермского края, на конец прошлой недели в подразделения ведомства в территориях поступило порядка 400 заявлений на выплаты на почти 600 детей.Помимо матпомощи власти Пермского края направили каждому мобилизованному единовременную выплату по 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221020/detsad-1825386263.html

пермский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, частичная мобилизация в россии, дмитрий махонин, общество