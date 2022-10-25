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Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
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Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных
Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных
Министерство социального развития Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:31
2022-10-25T10:31
пермский край
частичная мобилизация в россии
дмитрий махонин
общество
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ПЕРМЬ, 25 окт – РИА Новости. Министерство социального развития Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.Ранее по инициативе Махонина было принято решение о предоставлении разовых выплат в размере 15 тысяч рублей на несовершеннолетних детей призванных резервистов, включая детей возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях."Минсоцразвития Пермского края приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных граждан &lt;…&gt; Ведомством уже перечислены выплаты на 87 человек", – говорится в сообщении.По данным министерства социального развития Пермского края, на конец прошлой недели в подразделения ведомства в территориях поступило порядка 400 заявлений на выплаты на почти 600 детей.Помимо матпомощи власти Пермского края направили каждому мобилизованному единовременную выплату по 100 тысяч рублей.
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пермский край, частичная мобилизация в россии, дмитрий махонин, общество
Пермский край, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Махонин, Общество
10:31 25.10.2022
 

Пермский край начал выплаты материальной помощи на детей мобилизованных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕРМЬ, 25 окт – РИА Новости. Министерство социального развития Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Ранее по инициативе Махонина было принято решение о предоставлении разовых выплат в размере 15 тысяч рублей на несовершеннолетних детей призванных резервистов, включая детей возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 15:03
В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных
"Минсоцразвития Пермского края приступило к выплатам материальной помощи на детей мобилизованных граждан <…> Ведомством уже перечислены выплаты на 87 человек", – говорится в сообщении.
По данным министерства социального развития Пермского края, на конец прошлой недели в подразделения ведомства в территориях поступило порядка 400 заявлений на выплаты на почти 600 детей.
Помимо матпомощи власти Пермского края направили каждому мобилизованному единовременную выплату по 100 тысяч рублей.
 
Пермский крайЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий МахонинОбщество
 
 
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