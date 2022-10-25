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Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка - РИА Новости, 25.10.2022
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Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка
Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка - РИА Новости, 25.10.2022
Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка
Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:02
2022-10-25T17:02
даниил гетманцев
владимир зеленский
украина
великобритания
киев
всемирный банк
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев."Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гетманцева.Согласно его заявлению, средства пойдут на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения, и обеспечиваются кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией.Гетманцев добавил, что всего с февраля Всемирный банк мобилизовал для помощи Украине уже 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда выделили Соединенные Штаты Америки.Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но Киев пока не получил ни цента.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826607812.html
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даниил гетманцев, владимир зеленский, украина, великобритания, киев, всемирный банк, верховная рада украины, в мире
Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, Киев, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, В мире
17:02 25.10.2022
 
Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка

Депутат Рады Гетманцев: Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гетманцева.
Согласно его заявлению, средства пойдут на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения, и обеспечиваются кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией.
Гетманцев добавил, что всего с февраля Всемирный банк мобилизовал для помощи Украине уже 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда выделили Соединенные Штаты Америки.
Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но Киев пока не получил ни цента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:23
У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский
 
Даниил ГетманцевВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобританияКиевВсемирный банкВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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