https://ria.ru/20221025/ukraina-1826699832.html

Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка

Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка - РИА Новости, 25.10.2022

Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка

Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:02

2022-10-25T17:02

2022-10-25T17:02

даниил гетманцев

владимир зеленский

украина

великобритания

киев

всемирный банк

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев."Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гетманцева.Согласно его заявлению, средства пойдут на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения, и обеспечиваются кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией.Гетманцев добавил, что всего с февраля Всемирный банк мобилизовал для помощи Украине уже 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда выделили Соединенные Штаты Америки.Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но Киев пока не получил ни цента.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826607812.html

украина

великобритания

киев

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даниил гетманцев, владимир зеленский, украина, великобритания, киев, всемирный банк, верховная рада украины, в мире